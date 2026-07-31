Vest da Filip Car zvanično ulazi u novu sezonu rijalitija "Elita" odjeknula je kao bomba u medijima, a nakon toga se odmah oglasio bivši rijaliti učesnik Asmin Durdžić.

Na fotografiji se jasno vidi Maja Marinković kako opušteno sedi na suvozačevom mestu u njegovom automobilu, uživajući u poslasticama ispred restorana brze hrane. Ono što je svima zapalo za oko jeste kratka, ali vrlo upečatljiva poruka koju je Asmin stavio preko fotografije, a glasila je "Ljubav".

Da stvar bude još zanimljivija, Alibaba je kao muzičku podlogu ove objave izabrao hit pesmu Aleksandre Prijović "Macho Man", što su mnogi pratioci i fanovi rijalitija odmah protumačili kao direktnu provokaciju upućenu Filipu Caru koji je najavio ulazak u "Elitu 10".

Poznato je da Maja Marinković i Filip Car imaju izuzetno burnu i nedovršenu prošlost, pa mnogi smatraju da ovaj Asminov potez uopšte nije slučajan.

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