Starleta Stanija Dobrojević nedavno je pobedila u rijalitiju "Elita 9", a njene komšije su sada otkrile šta se promenilo nakon što je kući odnela pehar.

Naime, Stanija Dobrojević već nekoliko godina ima nekretninu u Rumi, a njene komšije rekle su šta misle o njoj i kako provodi dane nakon pobede u pomenutom rijalitiju.

-Nisam za nju uopšte. Ne sviđa mi se. Odbojna mi je. Cela njena karijera mi se ne dopada. Sretala sam je u Rumi. Navijala sam za Anđela. Dečko mi je za primer, kulturan je, ne vređa. Odudarao jeo svih njih, to nije mesto za njega. Sama njena pojava mi je odbojna - rekla je oštro jedna Rumljanka o Staniji.

Dobila i podršku

Druga komšinica starlete ipak joj je pružila podršku.

- Ne pratim tu formu emisije, ali mi je drago što je iz Rume. Pružam joj podršku. Znam ljude koji je sreću. Dobri su im utisci - navela je ona za medije.

Alo/Blic

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