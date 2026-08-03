Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, nastavlja posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, u Čipuljićima gde razgovara sa komšijama.

On je na Instagram nalogu napisao:

- Godine prolaze, mnogo toga se u životu promeni, ali uspomene na detinjstvo, komšije i ljude sa kojima smo odrastali zauvek ostaju urezane u srcu.

- Posebno pamtimo one koji su u pravom trenutku pokazali mudrost, ljudskost i pomogli nam da postanemo bolji ljudi. Hvala mojim komšijama na toplom dočeku, iskrenim rečima i razgovoru koji me je vratio u dane mladosti. Upravo ovakvi susreti podsećaju nas koliko su važni poštovanje, prijateljstvo i ljudi koji ne zaboravljaju jedni druge.

On se u snimku prisetio kako je sve to izgledalo.

- Vidiš ovog momka ovde? Taj ti je bio glavni u Bugojnu, jednom me je spasio, sačuvao me. Častan čovek bio. Ja sam bio onako polu-baraba, njih petorica stajali, mogli su da me zgaze. On nije dao, nego je pustio čak brata da se nas dvojica. .. ne da se nas dvojica sami pomlatimo, da se sami potučemo. Mogli su da nas izgaze. Nije dao. Nije dao ništa, nego je rekao: "Njih dvojica" -jer je on dirao mog brata -"njih dvojica nek se potuku. I onda je policajac došao, taj izvadio pendrek, mlati, mene po leđima. Stavio nam lisice i vodio nas prema auto-delovima dole, sećaš se te radnje? Znaš, neprijatno. Vuče te s lisicama u centar. Kaže on, i on shvati tad celu priču, znaš, onako, već je to postajalo i politički gadno, iako smo deca, znaš, nema još ni blizu bilo kakvih problema velikih. Kaže on: "Ajde sad vas dvojica da pružite jedan drugom ruku i da mi obećate da se nikad više nećete potući. Onda smo pružili ruku jedan drugom, i od tad smo se poštovali, i kao porodica i kao sve. Nikad niko nije o kome ni jednu lošu reč rekao. Reč niko lošu nije rekao. Ne nešto drugo da se desilo. Reč lošu niko nije više rekao - rekao je on.