U Republici Srpskoj sutra će biti Dan žalosti povodom obeležavanja 31 godine od stradanja Srba u hrvatskoj genocidnoj akciji "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica sprske nacionalnosti, a proterano više od 250.000 sa područja Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije.



Dan žalosti obeležava se na način propisan Zakonom o obeležavanju dana žalosti, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske ovu odluku donela je 21. jula na telefonskoj sednici.

Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine biće obeležen sutra u Banjaluci i Mrkonjić Gradu.

Genocidna akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije, tokom koje je sa vekovnih ognjišta proterano više od 250.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginulih i nestalih Srba u toku i posle ove akcije, od kojih su oko tri četvrtine bili stariji od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro dece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina - što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Јugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali svetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.