Lepi Mića, čije je pravo ime zapravo Miroslav Pržulj, čak 13 godina boravi u rijalitiju, a mnoge su oduvek intrigirali detalji njegovog privatnog života, kao i to kako mu izgleda ćerka.

Naime, Rijaliti mag je mnogo puta tokom svog boravka u Beloj kući pominjao suprugu i ćerku, a kako smo imali prilike da vidimo na mrežama, ona je prava lepotica.

Sara Pržulj, ćerka Lepog Miće, nije samo završila Elektrotehnički fakultet i master studije u Beogradu, već je svoje obrazovanje nastavila i na doktorskim studijama u Holandiji. U domaćim medijima se pisalo da Sara radi u jednoj od najprestižnijih kompanija na svetu - "Gugl".

Ponosan na ćerku

Lepi Mića je sa ponosom govorio o svojoj ćerki tokom učešća u "Zadruzi".

- Ja sam svoju misiju završio. Druga je stvar da imam 30 godina... Ja sam svoje dete odškolovao, ona živi od svoje škole. Ona je magistar, Ona doktor inženjer, ima svoj hleb. Ne moram da se borim da završi srednju, osnovnu školu, ja problem nemam. Čekam samo godine da dobijem penziju. Otvoriću nešto kad budem u penziji, nemam problem. To je razlika između mene i ostalih - rekao je ponosno pevač jednom prilikom.

BONUS VIDEO:

