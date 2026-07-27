Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, nije uspeo da izbori plasman u superfinale "Elite 9". Nakon eliminacije nije krio razočaranje i bes zbog lošeg plasmana, ističući da smatra da je svojim učešćem više zaslužio mesto u završnici rijalitija od pojedinih takmičara koji su prošli dalje.

Inače, Lepi Mića ima najduži staž u rijaliti programu, čak 13 godina, a prema rečima njegovih komšija i prijatelja, on je “drugi čovek” van sveta kamera - brižan otac, suprug i prijatelj.

Krije privatni život

On je sa suprugom Snežanom dugi niz godina u braku, o njoj uvek govori sa velikim poštovanjem, ali o njegovom privatnom životu se vrlo malo zna.



- Divan komšija i pravi prijatelj, uvek je iskren, kod njega nema ništa upakovano, on sve šta misli kaže u lice, sa njim ste uvek načisto. Svi pratimo rijaliti, meni je on uvek svoj, uvek savetuje tu decu kako treba, oni se ljute, negoduju, ali Lepi Mića je uvek u pravu. Znam da sve to govori u afektu, ipak na kraju ispostavi se da je Mića, iako možda grub i agresivan, nije mogao na drugi način da im dokaže da je u pravu - rekla je frizerka Svetlana Bubanja Bucka za Blic i dodala:

Ne odustaje od rijalitija

- Kažemo mu: "Mićo, dosta sa rijalitijem". Jelka kad ga ispraća, svaki put mu kaže: “Još ovu sezonu Mićo i to je to”, međutim, vidimo da on ne odustaje. To je postao njegov način života - kaže ona, ističući da Mića ima divnu porodicu bez obzira na komentare koji kruže društvenim mrežama:

- Oni su jedna divna porodica, imaju jedan savršen, brak, razumevanje, došli su i unučići.

Druga komšinica ističe da Mića svojim prijateljima uvek pomaže, ali priznaje i da ima zamerke.

- Narod koji gleda “Elitu” ne poznaje Miću. Strašno me vređa kada ga nazivaju pe*****om, podvodi devojke, Mića je najbolji muž, otac i komšija, a što se ludira u rijalitiju to je njegova stvar - rekla je ona i dodala:

- Zameram mu što brani neke ženske osobe, koje nisu da se brane, mislim na Aneli Ahmić prvenstveno, malo je glasniji, ali verovatno on ima razloge za to. Slušala sam ranije o Mićinoj ženi, pa kako Mića nikad nije kod kuće, kako godinu dana nije tu. Oni imaju divan brak, imaju dete za primer. Ne znam da li u Srbiji ima 10 ćerki kao što je Mićina, za to je zaslužna Snežana. On normalno živi, veliki je prijatelj, pomaže ljudima strašno, to niko ne zna, Mića nije ono što se predstavlja u rijalitiju.



Novinari su upitali komšinicu i šta misli da je razlog njegovog neprestanog ulaska u rijaliti.

- Uvek kažem: “Mićo, da li će te izneti sa nogama napred”. On je ušao u taj štos, saživeo se sa tim - rekla je ona, a na pitanje, da li je zarada razlog ulaska kaže:

Skromna žena

- Možda i jeste to, ali više je emotivno vezan. On prosto i kad nije u “Eliti”, on konstantno zove, spaja i razdvaja.

Lepi Mića “krije suprugu kao zmija noge”, a komšije kažu da je ona jedna smerna i skromna žena, koju javnost ne interesuje.

- Ona je jedna skromna žena koja se bavila sa ćerkom dok se školovala, ni u komšiluku nije mnogo, provodi porodičan život, oni tako lepo žive. Ide i ona na more, imaju kuću u Tivtu, dolazi ćerka, sad ima i unuče. Mića je drugi čovek van rijalitija, to niko ne zna. Mića ako vas opsuje, onda znajte da vas voli - rekla je komšinica za Blic.

BONUS VIDEO: