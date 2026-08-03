Predsednik Srbije ogolio sraman odnos zvaničnog Zagreba prema ratnim zločincima: Ubice srpske dece mirno šetaju Hrvatskom
Poslednji put kad smo govorili o tome samo su rekli: Naši oficiri su sigurni u Hrvatskoj. Nikad nisu u stanju da kažu ono malo izvinite, čak ni zbog najstrašnijeg logora na svetu - izjavio je Vučić
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Inicijativa da se prekine s obeležavanjem genocidne operacije
Evropa da spreči proslavu Oluje!
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Vučić obišao očevu kuću u Čipuljićima
Tu sam učio, igrali smo fudbal...
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Više od 24.000 prijavaza turističke vaučere
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Zločin na Karaburmi! Švalerka ubila pekara, ukrala mu 180.000 evra
Telo Radivoja G. (73) pronađeno na tavanu
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Milena Kačavenda
Asmin je ološ, Maja je budala
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Ana Ivanović u bikiniju
Lepša nego ikad!
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Bogatstvo za pobedu na UFC spektaklu
Medić zaradio 430.000 dolara
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Tramp najavljuje kopnenu blokadu Irana
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Mreža smrti :Regrutacija tinejdžera na internetu
Za ubistvo im se nudi - 25.000 evra
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Inicijativa da se prekine s obeležavanjem genocidne operacije
Evropa da spreči proslavu Oluje!
**********************
Vučić obišao očevu kuću u Čipuljićima
Tu sam učio, igrali smo fudbal...
**********************
Više od 24.000 prijavaza turističke vaučere
**********************
Zločin na Karaburmi! Švalerka ubila pekara, ukrala mu 180.000 evra
Telo Radivoja G. (73) pronađeno na tavanu
**********************
Milena Kačavenda
Asmin je ološ, Maja je budala
**********************
Ana Ivanović u bikiniju
Lepša nego ikad!
**********************
Bogatstvo za pobedu na UFC spektaklu
Medić zaradio 430.000 dolara
**********************
Tramp najavljuje kopnenu blokadu Irana
**********************
Mreža smrti :Regrutacija tinejdžera na internetu
Za ubistvo im se nudi - 25.000 evra
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