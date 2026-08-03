Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je i o ekonomskoj situaciji u zemlji.

Kada je reč o inflaciji, Vučić je rekao da su je građani Srbije pobedili.

- Radimo svoj posao. Građani Srbije su pobedili inflaciju. To je kao rak, uvek morate da vodite računa, da se ponovo ne pojavi. Uspeli smo ali moramo da radimo, da nastavimo da se borimo...

- Naši protivnici su svakako favoriti po njihovim istraživanjima. Ako pobede, čestitaću im na izborima. Uradili smo mnogo, moglo je više. Neki neće uspeti da obeleže bele linije na putevima koje smo izgradili.

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