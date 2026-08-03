Superfinalista "Elite 9" Luka Vujović trenutno boravi u Turskoj, odakle se uključio u lajv na TikToku i sa svojim pratiocima podelio planove za naredni period.

Iako se mnogi pitaju kako napreduje njegova izabranica Anita Stanojlović, koja čeka njihovo prvo zajedničko dete, Luka je najpre otkrio da je sa njom sve u najboljem redu, ali i da se trenutno nalaze na različitim lokacijama.

- Super je Anita. Anita je na Zlatiboru, čeka me, eno je kod mojih. Bila je sa sestrom, sada je otišla do brata. Išli su na večeru, sad idu da jašu one poniće, koniće. Sa sinom je, mi u nedelju slećemo, pa ćemo da se pridružimo - ispričao je Luka.

Nakon toga otkrio je da će razlog njegovog ponovnog odlaska u Tursku estetske prirode, budući da je već zakazao transplantaciju kose.

- U Turskoj sam. Vidite šta sam zakazao, idem sad za Srbiju, pa se vraćam za deset dana. Vidi kako ću da izgledam, kosu radim - rekao je Vujović tokom lajva.

Podsetimo, Luka i Anita su ljubav započeli tokom boravka u "Eliti", gde su saznali i da će postati roditelji. Nakon izlaska iz rijalitija nastavili su zajednički život, a nedavno su sa pratiocima podelili i fotografiju sa ultrazvučnog pregleda, ne krijući koliko su uzbuđeni zbog dolaska prinove. Par očekuje devojčicu, dok njih dvoje i dalje redovno sa fanovima dele najlepše trenutke iz Anitine trudnoće.

Luka je i ranije govorio o planovima koje imaju po završetku rijalitija, ističući da mu je najvažnije da Anita trudnoću provede u miru i da zajedno dočekaju dolazak bebe. Njihova veza, započeta pred kamerama, opstala je i van Bele kuće, a sada su, pored priprema za roditeljstvo, na red došle i promene u Lukinom izgledu.

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