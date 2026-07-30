Kristina Spalević i Kristijan Golubović su odlučili da stave tačku na višegodišnji odnos tokom kog su dobili dvojicu sinova, a u poslednjem periodu se nalaze u centru skandala.

Nemiri ne prolaze danima, a mnogi su mišljenja da je svađama doprinela i razlika u godinama.

Kristijan je rođen 30. novembra 1969. te ove godine puni 56. Sa druge strane, Kristina je rođena 27. avgusta 1998. što govori da je Golubović od nje stariji 29 godina.

"On je za nju deda"

Korisnici društvenih mreža su stava da razlika u godinama utiče na njihovo različito gledanje na životne situacije, te poslednjih dana ostavljaju okrutne komentare.

"On je za nju deda", "Truli pored njega", "Šta je uopšte videla u njemu kad je toliko stariji?", "U dvadeset i kusur godina se zakačila za njega, a mogla je da ima koga je htela", samo su neki od brojnih komentara.

"Bolje da me ubije"

Podsetimo, Kristina Spalević je otišla u policijsku stanicu kako bi prijavila bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Naime, na mrežema su počeli da kruže privatni snimci Golubovića i Kristine iz njihovog porodičnog stana.

- Javljam vam se, ljudi, idem u policijsku stanicu "29. Novembar", dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dve i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno - rekla je Kristina uznemireno, pa dodala:

- Prijavila sam neovlašćeno snimanje sek*ualnog odnosa, odvela sam i svedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno. Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego da proživljavam sve ovo što mi se dešava - pričala je Kristina.

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