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Ruske snage su izvele 62 vazdušna udara, a na frontu je bilo više od 170 sukoba, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels, a u Samarskoj oblasti skladište komanije "Vajldberis. U udaru na Belgorodsku oblast poginula je tinejdžerka, a još dvoje dece je ranjeno.

Moskva je potvrdila da je napala dva broda koji su prevozila vojni teret i jedan tegljač u luci Nikolaj u Crnom moru. Napadnuto je i najveće skladište kompanije "Rozetka" u Kijevu.

Zaporožje je gađano KAB-ovima u više navrata, poginule su tri osobe a više od 30 je ranjeno. Ruska vojska je gađala Harkovsku i Dnjepropetrovsku oblast.

Broj poginulih u eksploziji u restoranu u centru Moskve porastao je na pet, dok je 21 osoba ranjena.

Nacionalni antiteroristički komitet saopštio je da je eksplodirala improvizovana eksplozivna naprava koju je jedna devojka pokušala da unese u restoran. Napad je kvalifikovan kao teroristički.

Minsk je saopštio da je počeo stvaranje nove vazdušno-desantne brigade u blizini ukrajinske granice. Jedinica će biti raspoređena u blizini Gomela, grada koji se nalazi oko 40 kilometara od belorusko-ukrajinske granice.

Uživo

"Poslednja bitka za Donjeck je počela"

Najnoviji izveštaj ruskog Ministarstva odbrane

Ruske snage uspostavile su kontrolu nad Belim Kolodezom i Ustinovkom u Harkovskoj oblasti;

Od početka SVO, ruske Oružane snage uništile su više od 196.000 ukrajinskih bespilotnih letelica;

Ruske jedinice uništile su bespilotni čamac ukrajinskih snaga u Crnom moru;

Ukrajinska vojska izgubila je približno 1.295 vojnika u proteklih 24 sata kao rezultat dejstava ruskih vojnih snaga;

Ruske jedinice oborile su sedam vođenih bombi, pet raketa „hajmars“ i 651 ukrajinski dron u jednom danu,

Ruske snage napale su logističke centre ukrajinskih jedinica i privremene punktove raspoređivanja stranih plaćenika

Troje poginulih, trinaest povređenih u napadu ukrajinskog drona na Gelendžik

Tri osobe su poginule u napadu dronova ukrajinskih snaga na Gelendžik, objavio je Venijamin Kondratjev, gubernator Krasnodarskog kraja, na platformi Maks.

Trinaest civila, uključujući decu, takođe je povređeno. Lekari im pružaju medicinsku pomoć, dodao je on.

Kondratjev je pojasnio da je neprijatelj pokušao da napadne civilnu infrastrukturu. Službe za vanredne situacije i specijalne službe rade na mestima pada drona.

Potvrđeno; 236.000 Rusa je mrtvo

Ruska nezavisna medijska kuća Medijazona i ruski servis Bi-Bi-Sija potvrdili su identitet 236.066 ruskih vojnika koji su poginuli u Ukrajini.

Zelenski naredio: "Umerov..."

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova za šefa Spoljne obaveštajne službe.

Ukrajina poligon za vojne eksperimente

Kijevu i Evropskoj uniji ukrajinska teritorija služi kao poligon za testiranje najsavremenijih sistema naoružanja i razvoj novih koncepata ratovanja, saopštila je Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR).



„U stvarnosti, i Kijevu i Briselu ukrajinska teritorija potrebna je za ispitivanje naprednih sistema naoružanja i razradu novih koncepcija vođenja rata“, navodi se u saopštenju pres-službe SVR.



Kako se navodi, evropski političari gaje nadu da bi to moglo da dovede do „strateškog poraza“ Rusije.



„Kako maštaju evropski stratezi, to bi moglo da pomogne da se Rusiji nanese ‘strateški poraz’. Međutim, takve fantazije nemaju nikakvo realno utemeljenje“, ističe se u saopštenju.



Iz SVR su poručili i da su uvereni da će „vremenom i ukrajinski narod progledati i uvideti ko ga je uvukao u krizu i gde se nalazi njegova budućnost“.

Zelenski nikome nije potreban

Vladimir Zelenski nema šanse da se održi na vlasti, nije potreban ni SAD ni Evropi, izjavio je Viktor Medvedčuk, lider pokreta „Druga Ukrajina“ i bivši lider zabranjene stranke „Opoziciona platforma – Za život“.



Ofanziva na Dobropolje

Oslobađanje Svetlog u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) stvara odskočnu dasku za ofanzivu na Dobropolje sa severa, rekao je agenciji TASS načelnik operativnog odeljenja 51. armije ruske borbene grupe Centar.

„Naselje Svetloje je još jedan korak ka oslobođenju Dobropolja. Oslobođenje Svetloje će nam omogućiti da stvorimo određenu odskočnu dasku za dalju ofanzivu na severno Dobropolje“, rekao je oficir.

Rusko Ministarstvo odbrane je 29. jula izvestilo da su jedinice borbene grupe Centar preuzele kontrolu nad naseljem Svetloje u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Ukrajinci izgubili 9.600 vojnika

Ukrajinske oružane snage izgubile su preko 9.600 vojnika i stranih plaćenika poginulih ili ranjenih u zoni specijalnih vojnih operacija tokom prošle nedelje, rekao je ruski vojni stručnjak Andrej Maročko.

„Što se tiče neprijateljskih gubitaka, oko 9.635 ukrajinskih militanata i plaćenika je ubijeno ili ranjeno. Ruska borbena grupa Centar, koja deluje u Donjeckoj Narodnoj Republici i Dnjepropetrovskoj oblasti, nanela je neprijatelju najveće gubitke u ljudstvu“, napisao je on na društvenoj mreži VKontakte.

Prema Maročku, gubici Kijeva su se povećali u zoni odgovornosti borbene grupe Centar nakon što su ukrajinske snage pokrenule niz neuspešnih „mesnih napada“ u blizini Dobropolja tokom prošle nedelje.

Dodao je da su ukrajinske snage tokom nedelje izgubile i 5.100 dronova, tri bespilotna čamca, 25 sistema za elektronsko ratovanje i radara, 45 artiljerijskih oruđa i više od 600 borbenih vozila.

Rusi napali brodove u Crnom moru

Ruske snage napale su u Crnom moru tri broda koja su prevozila robu i teret za ukrajinsku vojsku, saopštilo je danas rusko ministarstvo odbrane.

"Kao rezultat udara, tri broda za suvi teret koji su prevozili vojne potrpštine za ukrajinsku vojsku oštećena su u Crnom moru", navodi se u saopštenju ruskog MO, prenosi agencija RIA Novosti.

Pored toga, ruske snage su dronovima pogodile i jedan brod u luci Nikolajev koji je prevozio teret za ukrajinsku vojsku. "U svojim napadima, ruske snage koriste precizno vođeno oružje i dronove sposobne da unište bilo koju metu kako u Kijevu, tako i širom ukrajinske teritorije", navodi se u saopštenju ruskog MO.

Ukrajina dronovima napala ruske ciljeve na Krimu



Ukrajina je noćas izvršila napad dronovima na ruske ciljeve na Krimu, a eksplozije su se čule u Feodosiji, Simferopolju i Kerču, saopštila je grupa za monitoring Telegram kanala "Krimski vetar", prenosi Ukrinform.

U izveštaju se navodi da su se čule najmanje dve glasne eksplozije u Simferopolju oko 1 sat ujutru, a ruske snage su pokušavale da neutrališu ukrajinske dronove od koji je jedan pogodio područje lokalnog skladišta nafte, prenosi Ukrinform.

Pored toga, u Kerču su se čule eksplozije, a najintenzivnija aktivnost ukrajinskih dronova je zabeležena u području planine Mitridat i morske luke Kerč gde su lokalni stanovnici prijavili požar u blizini luke.

Prema pisanju ukrajinskih medija ukrajinska vojska je pogodila dva železnička mosta, skladište bespilotnih plovila i jedinicu za radio-elektronsko izviđanje ruske Crnomorske flote na Krimu.

Zbog noćašnjih ukrajinskih napada ruske snage su blokirale saobraćaj na Krimskom mostu.