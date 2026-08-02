Bivši učesnik Elite 9 Asmin Durdžić oglasio se nakon burnog gostovanja u emisiji "Narod pita", tokom kojeg je ušao u raspravu sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, ali i sa Jovanom Tomić Matorom i Dačom Virijevićem.

Asminu su posebno zasmetali komentari na račun njegovog odnosa sa ćerkom Norom, zbog čega je nakon emisije saopštio odluku koja je iznenadila njegove pratioce.

- U emisiji ja i još dva rijaliti učesnika. Od 22 sata do 5 časova i 30 minuta tema je bila Nora. Kao da sam došao na podelu budžeta Matore i Dače. Njih dvoje ni reč nisu progovorili o sebi. Vodili su emisiju vezanu za Noru. Dragi moji, emisije za mene od danas su završene. Hvala svima koji ste bili uz mene - napisao je on na Instagram storiju.

Tokom emisije nije krio nezadovoljstvo ni kada se u program uključila njegova majka Mevlida, koja je takođe govorila o njegovom odnosu sa ćerkom.

Ostaje da se vidi da li će Asmin ostati pri svojoj odluci, s obzirom na to da učesnici "Elite 9" imaju ugovorne obaveze prema produkciji do početka naredne sezone, uključujući i gostovanja u emisiji "Narod pita".

Ukoliko se njegova odluka ne promeni, moglo bi da dođe do kršenja ugovornih obaveza, što može povući i određene ugovorne posledice.

Podsetimo, Asmin Durdžić je pre pomenute emisije razgovarao sa pripadnicima sedme sile i otkrio planove koje ima sa Majom Marinković, ali i one u vezi sa ćerkom Norom.

- Ići ću u Dubrovnik da vidim Noru, samo nisam još odlučio kad, šta njih briga kada ću ja da idem, ja najbolje znam zašto još nisam otišao. Nisam se čuo sa Aneli i nemam u planu da se čujemo, sa njom sve rešavam preko suda. Nisam pratio šta je pričala, treba sa njenim bratom da se vidim. Sa ocem se nisam čuo 5, 6 dana, ljut je - rekao je Asmin, pa dodao:

- Stanija me ne zanima, trebala je da baci i prsten, ali je on najvredniji. Filipu Caru želim puno sreće i uspeha u "Eliti 10". Ja neću da ulazim, treba mi odmor, mislim da neće ni Maja ulaziti, imamo druge planove. Imaćemo biznis, mislim da ću prebaciti to u Beogradu, ostaćemo za sada u Beogradu. Sa Takijem nemam komunikaciju, ali Maja priča sa ocem - pričao je Asmin.

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