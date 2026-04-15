Stefana Karića, rijaliti takmičara, Nataša Šavija je optužila da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede. Sud je doneo presudu kojom je Karić proglašen krivim, a izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od tri godine.

Šavija je istakla da ima strah za svoju bezbednost.

- Neću da dajem izjave iz bezbednosnih razloga - rekla je ona za "Blic".

Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da joj je naneo teške telesne povrede zbog čega je ona završila u bolnici sa višestrukim prelomima na licu.

Nakon incidenta, starleta je imala dve operacije oka, kako bi uspela da povrati stari fizički izgled.

