Stefana Karića, rijaliti takmičara, Nataša Šavija je optužila da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede. Sud je doneo presudu kojom je Karić proglašen krivim, a izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od tri godine.
Šavija je istakla da ima strah za svoju bezbednost.
- Neću da dajem izjave iz bezbednosnih razloga - rekla je ona za "Blic".
Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da joj je naneo teške telesne povrede zbog čega je ona završila u bolnici sa višestrukim prelomima na licu.
Nakon incidenta, starleta je imala dve operacije oka, kako bi uspela da povrati stari fizički izgled.
