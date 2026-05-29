Pevačica Aleksandra Stojković Džidža bila je gošća emisije „Istina ili klik“, gde je potpuno otvoreno govorila o ponašanju svog oca Dragana Stojkovića Bosanca prema medijima, njegovom odnosu sa Jelenom Karleušom, ali je uputila i brutalno oštru kritiku na račun današnjih muzičkih takmičenja, tvrdeći da su se pretvorila u rijaliti. Novinari često viđaju njenog oca na snimanjima emisija, ali on uglavnom prođe, žuri i uvek kratko prokomentariše situaciju. Džidža je kroz osmeh objasnila njegovo ponašanje.

- On je zvezda, prosto može mu se. Šalu na stranu, on stvarno smatra da nekada ne treba odgovarati na sva pitanja. Kada smatra da nema šta pametno da kaže, on samo prođe. Da ima šta da izjavi, verovatno bi ostao. Kada su ga pitali par stvari o meni, ostao je i prokomentarisao - otkrila je njegova ćerka. Na pitanje gde je Bosanac bio više „svoj“, u žiriju „Zvezda Granda“ ili u „Pinkovim zvezdama“, Aleksandra kaže da razlike nema.

- Isti je, potpuno je isti. Njegov standard žiriranja, ocenjivanja kandidata i sama ljubav prema muzici su apsolutno nepromenjeni. To se kod njega ne menja - rekla je ona. Pevačica je zatim otkrila i koga njen otac najviše gotivi iz postave žirija i da li ima svog apsolutnog favorita.

- Mislim da je Jelena Karleuša njegov favorit, jer ipak su oni tandem još iz "Zvezda Granda", njih dvoje su super ekipa. Generalno je u dobrim odnosima i sa Viki, sa Zoricom, a zgotivio se i sa Desingericom. Ipak, Jelena mu je najbliža jer se najduže znaju. On je bio dobar i sa njenom majkom Divnom, a ja sam na kraju krajeva sa Divnom bila i u rijalitiju „Farma“. Neke stvari se prosto ne zaboravljaju - priznaje Džidža. Ona se osvrnula i na medijske natpise da se na sahrani Saše Popovića jedino Bosanac od cele postave žirija ljudski javio Jeleni Karleuši.

- Znam za ta situaciju jer su mediji to preneli. Iskreno, nisam obraćala pažnju na to dok nisam pročitala u novinama naslove poput: „Samo su se oni javili“. Mi smo prosto prišli ljudski. Videli smo Jelenu i naravno da smo se javili. To je potpuno normalan, ljudski i drugarski gest, tako da u tome nema nikakve skrivene namere, to je prosto ljudskost - bila je iskrena Aleksandra.

"Sve je postalo rijaliti, kandidati ne moraju ni da budu na sceni"

Džidža je iznela izuzetno oštar stav o današnjim muzičkim takmičenjima i priznala da se nikada više ne bi prijavila u takav format.

– Ne bih se ponovo prijavila. Ja sam taj format kritikovala i dok je Saša Popović bio živ i vodio „Zvezde Granda“, a i sada mi se format „Zvezda Granda“ i „Pinkovih zvezda“ ne dopada. Već sam objašnjavala i zašto, ranije je fokus bio na nama, na našem izgledu i performansu. Sada kandidati otpevaju samo strofu i refren, kao u nekom klubu, i najbitnije je šta će žiri da kaže. Kandidat bukvalno ne mora ni da bude na sceni. Ovo nije kritika na račun žirija, nego kritika samog formata. Sve izmene su dovele do toga da takmičenja previše liče na rijaliti program, iako to formalno nisu - bila je brutalno iskrena Džidža. Na pitanje da li je publika kriva za to jer je tražila takav senzacionalistički sadržaj, pevačica odgovara.

- Moguće je da se publika menja. Ne mogu da kažem da su čelnici krivi, niko tu nije kriv. Formati prosto pružaju ono što publika najviše traži i to je činjenica. Ja samo govorim iz ugla izvođača. Znam koliko sam uživala kada pevam celu pesmu, ako pogrešim u prvoj strofi, imam fore da se ispravim u drugoj, imam dva refrena da otpevam i mogu lepo da osmislim ceo performans. Kada imaš samo jednu strofu i refren, nemaš čak ni želju da se pripremaš. Neosporno je da su ti programi veoma gledani, i „Zvezde Granda“ i „Pinkovih zvezda“, ali očigledno je da se vremena i ukusi menjaju - zaključila je Džidža za Alo!

