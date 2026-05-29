Pevačica Milica Todorović pojavila se u javnosti nakon što je u februaru ove godine rodila sina Bogdana.

Prisustvovala je koncertu svoje koleginice Marije Šerifović, gde je privukla pažnju prisutnih svojim elegantnim izdanjem.

Zablistala je u crnom odelu, a okupljenim medijima kratko je govorila o majčinstvu, povratku poslovnim obavezama i novom životnom periodu.

- Odlično sam, beba je odlično, super sam se snašla kao majka. Prvi put sam kod Mare, obožavam kada peva strane pesme. Bože, što imam tremu. Zapevaću ako mi da mikrofon. Lepo mi je kod kuće, uživam. Vraćam se nastupima. Odvikla sam se i od štikli - rekla je pevačica.

Sin joj je ispunjenje svih želja

Nakon porođaja, Milica nije krila emocije, pa se tada obratila javnosti dirljivom porukom.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu, da to i ostane tako. Kada dođe vreme, pričaćemo o svemu, a sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - poručila je Milica.

Podsetimo, nakon rođenja sina našla se u centru pažnje javnosti kada se za medije oglasila žena oca njenog deteta, što je izazvalo brojne reakcije i komentare.

Uprkos tome, pevačica je odlučila da se posveti porodici i uživa u prvim mesecima majčinstva, daleko od medijske buke.