Dejan Dragojević, pobednik Zadruge 5, saopštio je putem društvenih mreža da će postati otac.

Njegova emotivna partnerka Jovana Stojanović nalazi se u blagoslovenom stanju, a bivši učesnik rijalitija se prvi put javno oglasio povodom radosnih vesti, otkrivajući kako je doživeo trenutak kada je saznao da će dobiti dete.

-Osećao sam se prelepo, bilo me je strah da možda nije ono da kasni par dana, pa onda opet razočaranje. Ali hvala Bogu, sve je ispalo kako treba - rekao je Dejan, opisujući trenutak kada mu je partnerka saopštila da postoji mogućnost trudnoće.

"Toliko testova smo iskoristili"

Kako je ispričao, sve se dogodilo dok je bio u Saudijskoj Arabiji, u petak, tokom Ramazana, na udaljenosti od oko 3.000 kilometara od partnerke.

-To je posebna priča, ali dogodilo se kada sam otišao u Saudijsku Arabiju i to na petak. Nazvala me je i pokazala test, u tom trenutku još Ramazan, a ja udaljen od nje 3000 km. Neopisiv osećaj radosti, zahvalnosti. Čak sam joj rekao: "Nemoj da me sprdaš, znaš da sam na svetom mestu". Jer toliko smo testova iskoristili i prosto čovek posle puno pokušaja odustane - naveo je Dragojević.

Dodao je da je njegova porodica bila oduševljena vestima o prinovi.

-Svi su se oduševili, pojedinačno smo im govorili i pokazivali test. Svima je bilo baš drago i svi su se radovali. Ovo je ono što ponovo spaja porodicu i može da bude vreme još lepše provedeno - rekao je on.

Govoreći o ulozi buduće bake, istakao je da njegova majka ima savete za Jovanu, ali i da on preuzima glavnu ulogu u donošenju odluka.

-Savetuje je, ali nema boljeg savetnika od mene. Ima mama uvek neke savete, ali ja ne dozvoljavam da se meša bilo ko. Kako se oseća tako funkcioniše, a ja je podržavam - istakao je potom.

"Počeli smo sa sređivanjem kuće"

Otkrio je i da ime za bebu još nisu izabrali.

-Nismo još, počeli smo sa sređivanjem kuće to nam je mnogo bitnije i sav fokus je tu. Ime ćemo pred kraj, kako god samo da bude živo i zdravo - rekao je on.

Otkrio da li će biti strog otac

Na kraju je opisao kako zamišlja sebe u ulozi oca.

-Šta znam, biću i strog i dobar, ali ono što je sigurno je da ću dati maksimum da to dete bude lepo vaspitano, kulturno i da ne napravi moje greške - zaključio je za Pink.