Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić otvoreno je govorila o teškom životnom periodu tokom kojeg se, zbog emotivnog nezadovoljstva, u kratkom vremenskom roku ugojila više od 20 kilograma.

Kako je sama priznala, tada je utehu pronalazila u hrani, što je dodatno pogoršalo njeno psihičko stanje i nezadovoljstvo sopstvenim izgledom, ali i uticalo na mentalno i fizičko zdravlje.

Tokom učešća u rijalitiju, Aleksandra je trpela javne uvrede od svog oca Karađorđa, koji ju je nazvao "mečka Božana".

Nakon toga odlučila je da promeni životne navike, uz pomoć majke, koja je inače profesionalni sportista, i posvetila se treninzima i regulisanju ishrane.

U svojoj ranijoj ispovesti navela je da je u periodu od nekoliko meseci sa oko 62–63 kilograma stigla do 90, te da je u tom trenutku prolazila kroz ozbiljnu emotivnu krizu.

- Iako sam ceo život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi, upala sam u fazu kada sam za manje od šest meseci dobila preko 20 kilograma. Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronalazila u hrani. Hrana me je smirivala, ali sam upadala u još veću depresiju, jer sam osim života postala nezadovoljna i svojim izgledom, što je uticalo na moje mentalno i fizičko zdravlje - navela je ona.

Otkrila kako je smršala

Dodala je i da joj je ključnu ulogu u promeni imala majka, koja joj je napravila poseban plan ishrane prilagođen njenim navikama i željama.

U jelovniku su bile proteinske čokoladice, gazirana pića bez šećera, kuvana jaja, dimljena pileća prsa, viršle, kukuruzne galete, kao i povrće u neograničenim količinama.

- Na putu mog razdora i propadanja spasla me je mama. Napravila je jelovnik od namirnica koje volim. Pošto obožavam slatkiše, nisu bili izbačeni, ali sam smela da jedem samo proteinske čokoladice. Gazirana pića sam pila, ali bez šećera - ispričala je Subotićeva.

Danas uspešno održava formu i često objavljuje fotografije iz teretane na društvenim mrežama, gde pokazuje rezultate svog truda.

Na jednoj od poslednjih objava pozirala je u sportskoj opremi i istakla zategnut stomak uz poruku: "Leto samo što nije".

Ulazak u Elitu 9