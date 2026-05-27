Sin Snežane Đurišić M.G. ove godine doživeo je jezivo mučenje na Vračaru, a muškarac Z.I. je juče u Prvom osnovnom sudu u Beogradu priznao da ga je 15. feburara u svom stanu u centru Beograda, sa L.S. i maloleletnicom satima mučio i zlostavljao.

Posle priznanja u sudnici Z.I. je odlukom sudije osuđen na godinu dana kućnog zatvora, dok će se postupak protiv L. S. (26) nastaviti, a protiv maloletnice se već vodi odvojeno.

Sudija je Z.I. izrekla i meru zabrane približavanja M.G. na manje od 300 metara i komunikacije sa njim u naredne tri godine, prenose domaći mediji.

Jeziva ispovest Snežaninog sina

Podsetimo, M.G. je otkrio stravične detalje mučenja.

- Au, ne mogu da verujem da pričam ovo. Skinuli su me golog. U jednom trenutku je izvadio di**o i rekao: "Sad ćeš ti da se samozadovoljavaš, a ja ću da gledam". Uhvatio me je za glavu i terao me da ližem sopstvenu krv... To je strašno! - dodao je.

