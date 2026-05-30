Donald Tramp nas je razočarao, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

- Ja sam bio vatreni zagovornik i ubeđivač američkih Srba da glasaju za njega. Prvo zato što sam protiv ove demokratske bulumente, koji su naši krvni neprijatelji, a onda zato što je Tramp stalno obećavao kad on preuzme vlast više neće biti ratova - podsetio je Šešelj.

Tu nas je Tramp izneverio, ističe predsednik SRS.

- Drago mi je što je rasturio Evropsku uniju. Drago mi je što je rasturio NATO pakt. Ali kad je krenuo na Venecuelu onda je moje razočarenje već bilo beskrajno. A sad sa gnušanjem posmatram ovo što radi Iranu - rekao je lidera radikala za Informer TV.