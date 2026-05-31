Svečanosti je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić se obraća u Palati Srbija

"Hvala vam što ste danas ovde. meni je ostalo da govorim veoma kratko, samo kako bih pružio podršku pripadnicima MUP-a i policije. Vi ste svakao stub države, od Jakova Nenadovića do danas. U propisu od pre oko 160 godina stoji, 'pripadnici policije dužni su, bez obzira na stanje, biti uljudni i predusretljivi. Zaštitnici bezbednosti i prava, a strogi gonitelji onih koji ga krše'. Mislim da radite jedan od najtežih poslova. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. Takav ste poziv izabrali. Ali je to i najčasniji poziv, za hrabre, odlučne, za one koji nemaju pravo na suzu, ali i za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise", rekao je Vučić na početku.

"koliko god vas neko proklinjao i psovao, na kraju svi mi uvek tražimo zaštitu od vas. ne pozivamo nikog drugog, očekujemo policiju svuda i na svakom mestu. Ponekad kada gledam dešavanja u Srbiji, pitam se imamo li 100.000 policajaca. Znajući stvarno rbojno stanje, pitam se kako je moguće da smo svuda prisutni. Kako je moguće da smo na svim drugim mestima širom Srbije gde se odigravaju nezakoniti, neprijavljeni skupovi, a policja je uvek tu da zaštiti sve. policija ima posao da hapsi dilere, kriminalce, ubice, oni koji ih organizuju... Svuda se očekuje da policajac bude prisutan i jeste, n a svakom mestu, on štiti najviše vrednosti naše države. Policajci su uvek na prvom mestu da rizikuju svoje živote, zato hvala vašim porodicama koji kroz taj period prolaze najteže zajedno sa vama. Kad je požar, zemljotres, poplave, gde je policija? Svako od nas je dao sebi za pravo da to kaže, a ako nas uhvate makar u prekršaju, daćemo sebi za pravo da kritikujemo tog istog policajca zato što je sačuvao glave, zato što je poštovao propise", ukazao je predsednik.

"To je nezahvalan i težak posao, i moguće je da ga hiljadu puta obavite posao na pravi način i jednim napravite grešku i budete prokazani jer svako misli da ima pravo da vas kritikuje. Zbog svega toga hvala 99 procenata policajaca. Za one druge važe zakoni kao za sve. Znam koliko je težak vaš hleb, a svima nama lako da vas kritikujemo, a sebi bismo mnogo veće gluposti oprostili. Za one koji čine krivična dela, principi su jasni. Uvek ste bili prvi koji su zajedno sa našim vojnicima ispunjavali naše najsvetije patriotske dužnosti", akže predsednik, i dodaje da su policajci prvi otišli i štitili naš teritorijalni integritet na KiM.

"Opremu ćemo da vam zanavljamo, modrenizujemo, i moraće da bude mnogo uloženo, posebno u SAJ, Brigadu, Žandarmeriju, koji obavljaju najteže zadatke. Pod dva, plate svim pripadnicima MUP-a rašće značajno, da li će to uvek biti dovoljno, u ljudskoj prirodi je da nikada ne budemo sasvim zadovoljni. Siguran sam da ćete osetiti poboljšanje životnog standarda. I ono što je veoma važno, to je rezultat rada celog društva. Nije manje ubistava jer smo bolji ljudi, ljudska priroda je uvek ista. Ali poruka je da ove godine ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo, to je ključ. Hajde ti, kada hoće da počine najteže krivično delo, da dobro razmisle. I ono što interesuje svakog policajca - policija je izdržala snažan pritisak spolja. Neki drugi nisu, u državi Srbiji prethodnih godina. Postoje i postojaće pokušaji, znaju to ljudi u vrhu policije, da se policiji oduzmu sve nadležnosti, da ne bude čak ni servis Tužilaštva", kaže Vučić.

"Da ne sme ništa ni da radi, da ne sme ni da interveniše kada neko nekog tuče na ulici, dok ne dobije nalog nekog koji je poslušan faktorima spolja. Ja vam samo jednu stvar obećavam, znajući kakvu će to salvu napada da izazove, ali neko mora da bude gromobran i bedem za te prestavnike velikih sila ili organizacija: dok na bilo koji način budemo odlučivali o sudbini Srbije, dok se pitam za bilo šta, neću dozvoliti da policija bude ponižena i da se ne pita nizašta. Neće biti tih promena koje očekuju, da policajci budu nečije sluge. Policajci imaju ponos i to je nešto za šta ćemo zajedno da se izborimo", rekao je Vučić i zahvalio pripadnicima MUP-a i policije kao i njihovim porodicama.

Vučić uručuje medalje

Zlatna medlja za zasluge uručena je Jovanu Radiću iz odeljenja kriminalističke policije, Lazu Puriću, načelniku odeljenja u Jedinici za obezbeđenje ličnosti i objekata, Darku Dujkoviću, majoru policije, iz Kriminalističke policije, za hrabrost.

Obraćanje Ivice Dačića

Dačić je pozdravio sve prisutne, kao i građane Srbije.

"Danas, na Dan policije i MUP-a, slavimo hrabrost, požrtvovanost i posvećenost pripadnika policije koji svakog dana čuvaju mir. Ovo je 215. godina kako postoji MUP. Danas se suočavamo sa velikim izazovima spolja i iznutra. Pokušavaju da bace senku na hiljade profesionalaca koji svakog dana nose glavu u torbi. Značka policije je svetinja. Od zakona države Srbije nikad niko neće biti jači", rekao je Dačić na početku.

"Kad svi drugi spavaju, oni idu na teren. Idu tamo odakle svi beže, u sekundi donosi odluke koje znače razliku između mira i nemira. Značka je zavet da ćete služiti narodu bez obzira na težinu okolnosti. Ovaj dan je i slava policije, i dan kada se sećamo hiljada onih koji su dali živote za sigurnost našeg naroda. Svih onih koji su zverski ubijani od strane separatista na KiM, stradali u stravičnoj agresiji bombardovanja naše zemlje, dos stradanja naše policje na jugu Srbije, od kriminalaca u obavljanju dužnosti, ali i u raznim demonstracijama i narušavanju reda i mira", naveo je Dačić.

On je naveo da je tokom prošle godine bilo najmanje krivičnih dela poređenju sa prethodnim godinama.

"Najtežih krivičnih dela, ubistava, ima 3,3 puta manje u odnosu na 2001. godinu. U prva 4 meseca rasvetljena su sva ubistva. Silovanja ima 2,5 puta manje u odnosu na 2003. godinu. Teških kraća i razbojništava ima 6 puta manje u odnosu na 2007. godinu. Krađa vozila ima manje 17 puta u odnosu na 2004. godinu. Za ove dve i po godine, zaplenjeno je više od 2,5 tona narkotika, skinuto sa ulica da se naša deca ne truju", naveo je, između ostalog, Dačić.

Dačić je naveo i to da je bilo duplo manje samoubistava.

"Vatrogasci-spasioci su u prošloj godini imali najveći broj intervencija u poslednjih 20 godina, njih 40.000. Spašeno je više od 1.300 ljduskih života. Ovo su činjenice", naglasio je Dačić, i dodao da bez obzira na zlonamerne političke insinuacije, je 2025. godina pokazatelj zasluga policije, odnosno MUP-a.

"Toga bi trebalo da budu svesni i oni koji napadaju. Nema ajke države bez jake policije i jake vojske. Nema stabilnosti bez snage, autoriteta i podrške. Policija Srbije ima punu podršku svoje države, i zato želim da se zahvalim predsedniku Vučiću i Vladi Srbije. Podrška je stvarna i kontinuirana, u opremi, većoj sigurnosti. Najveća vrednost za policiju je poverenje građana. Ogromna većina trpi pritisak zbog onih koji prljaju uniformu. Nikad se ne sme dozvoliti da pada ljaga na obične policajce koji prljaju uniformu. prošle godine je procesuirano 210 policisjkih službenika, i sa time treba nastaviti još oštrije", kaže Dačić.

On je javnosti poručio da Srbija ima čime da se ponosi i da je jasna razlika između onih koji su se odužili državi i onih koji su se o nju ogrešili.

Uručivanje medalja

Direktor policije Dragan Vasiljević uručio je bronzane medalje za zasluge Milanu Markoviću iz Granične policije, Branislavu Radojeviću iz Policijske brigade i Ognjenu Boškoviću iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uručio je srebrene medalje za zasluge Stevanu Vukoviću iz UKP-a Beograd, Draganu Stojkoviću iz Žandarmerije u Beogradu i Nemanji Bogićeviću iz PU Kragujevac.

Na početku svečane akademije, prikazan je kratak film o pripadnicima MUP-a u Srbiji.

Vučić stigao, u toku počasna smotra pripadnika MUP

Ispred Palate Srbija, predsednik Vučić pozdravio je pripadnike MUP-a.

Predsedniku Vučiću raport je predao komandant Žandarmerije pukovnik Radoslav Repac.

Unutar Palate, intonirana je himna "Bože pravde".

Akademiji prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, premijer Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije Zlatibor Lončar, Adrijani Mesarović, Snežana Paunović i drugi, direktor policije Dragan Vasiljević, kao i brojni pripadnici MUP-a i Vojske Srbije.

Građani mogu da vide novu opremu

Danas, ispred Palate Srbija, održava taktičko-tehnički zbor pripadnika policije, kada će građani Beograda i Srbije, moći da se upoznaju sa radom policije i opremom koju koriste tokom obavljanja dužnosti, dok je za najmlađe sugrađane predviđen i zabavni deo prikaza, koji i ove godine organizuju Sektor za vanredne situacije i Uprava saobraćajne policije u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.

Na zboru je prikazan i helikopter Airbus H215 „Super Puma“ Helikopterske jedinice, dok su svoju opremu, između ostalih, prikazali i pripadnici kriminalističke i granične policije i Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i pripadnici specijalnih i posebnih jedinica policije - SAJ, Žandarmerija, Četa vodiča pasa i Četa konjanika PJP Policijske brigade i Interventna jedinice, a posetioci su imali priliku da vide i rad forenzičkih timova i timova za sajber bezbednost.

Sem zvaničnog dela, povodom Dana MUP-a i Dana policije biće održan i tehnički zbor na kojem će građani imati mogućnost da vide tehniku i jedinice policije.

Direktor policije Dragan Vasiljević je, u pratnji pomoćnika direktora policije Željka Brkića i Vladana Radosavljevića, položio venac na Spomen-obeležje – Memorijalni zid u Palati Srbija, u znak sećanja na policajce koji su, vršeći službenu dužnost, dali svoje živote za mir i bezbednost države.

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska Žandarmerija, na Duhove, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana.

Konjanici Policijske brigade i Orkestra policije održali su juče tradicionalni defile od Knez Mihailove ulice do Kalemegdana.

Uz zvuke marševa: Milana Obrenovića, Jakova Nenadovića, generala Terzića, Kraljeva garda i Aleksandar, konjanici i pripadnici Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Uprave kriminalističke policije, Uprave policije, saobraćajne i granične policije, kao i vatrogasci, pozdravili su građane.

