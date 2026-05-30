Veza bivših zadrugara Ene Čolić i Jovana Pejića Peje već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti, a par je sada na društvenim mrežama pokazao kako se pripremao za jedno privatno slavlje.

Njih dvoje su objavili fotografije i snimke na kojima su sređeni za svečanu priliku, a pratioci nisu štedeli komplimente na račun njihovog izgleda i modnih kombinacija.

Na slavlju im se pridružio i njen sin Mateja, koji je takođe privukao pažnju.

Kako se može videti na objavama, Ena i Peja su se posebno potrudili oko stajlinga za važan događaj bliskih osoba, a osmesi na njihovim licima pokazali su da su u veselju iskreno uživali.

Ona je za ovu priliku odlučila za elegantnu roze haljinu, koju je tokom boravka u crkvi prekrila maramom.

S druge strane, Peja je najpre nosio plavu odevnu kombinaciju, da bi se kasnije pojavio u belo-krem izdanju.

Posebnu pažnju pratilaca privukli su Mateja i Peja, koji su se pojavili u usklađenim modnim kombinacijama.

Taj detalj oduševio je mnoge, pa su se ispod objava nizali pozitivni komentari i pohvale na račun njihovog izgleda i porodične atmosfere.

Sudeći po fotografijama i snimcima koje su podelili na društvenim mrežama, pomenuti trio proveo je nezaboravan dan u krugu bliskih ljudi, uživajući u slavlju i lepim trenucima koje su rado podelili sa svojim pratiocima.

Ena ne želi u Mirijevo u Zlatin stan

Nedavno su otkrili i zbog čega su odustali od ideje da se presele u stan koji je pevačica Zlata Petrović želela da im ustupi.

Naime, Zlata je svom sinu Jovanu Pejiću Peji ponudila stan na Mirijevu kako bi on i njegova devojka Ena Čolić imali svoj zajednički prostor.

Ipak, par je odlučio da za sada ne prihvati tu ponudu.

-Nismo se baš odlučili za Mirijevo, nekako nam trenutno nije prioritet - rekla je Čolićeva.

Potom je objasnila da joj lokacija ne odgovara u potpunosti.

-Ne bih baš toliko da prelazim preko mosta i živim u drugom delu grada - dodala je za Pink.

Peja je istakao da ovo nije prvi put da je njegova majka ponudila stan, ali da postoje određeni razlozi zbog kojih su odlučili da sačekaju.

Kako je naveo, lokacija im trenutno ne odgovara zbog svakodnevnih obaveza Eninog sina, pa smatraju da bi bilo praktičnije da za sada ostanu pri postojećem rešenju.

Iako su mnogi očekivali da će se par uskoro useliti u zajednički dom, čini se da će tu odluku ipak ostaviti za neki naredni period.