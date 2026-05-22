Nekadašnji učesnik regionalnih rijaliti programa, a danas uspešni biznismen i vlasnik pet firmi u Nemačkoj, Tin Mlivić, posetio je redakciju portala Alo. Nekadašnja najmlađa rijaliti zvezda na Balkanu ne staje sa poslovnim uspesima. Na samom početku razgovora otkrio nam je kako se nosi sa dinamičnim životom i šta bi danas, sa 28 godina, poručio sebi iz mlađih dana.

- Ja bih sebi samo rekao: "Bravo", i znam da ćeš ostvariti sve što poželiš. To sam sebi tada rekao, a rekao bih i sada. Na pitanje da li se razlikujem od sebe nekada i sada, rekao bih i da i ne. Ljudi odrastaju, ja sam isto odrastao. Kada su me svi upoznali na Balkanu, imao sam 17-18 godina, a sada imam 28. Tada sam bio neko ko je sanjao da bude uspešan i bogat. Sada je sve što sam sanjao ostvareno, i više od toga. Tako da sam se u tom segmentu promenio, ali moje karakteristike i ja, kao Tin, ostao sam isti - započinje priču Mlivić i priseća se svojih rijaliti početaka:

- Ja sam ušao u rijaliti sa 17 godina. Bio sam najmlađa balkanska rijaliti zvezda ikada, i u Hrvatskoj i u Srbiji. Hteo sam da budem poznat zato što je to bio jedini način, jer sam mislio: "Ako budem poznat, biću bogat, neću morati da idem u srednju školu, obezbediću sebi život." To je bio moj cilj i zbog toga sam se bavio time. Kasnije, kada sam odradio prvi, pa i drugi rijaliti - jer sam pre toga bio u Hrvatskoj u jednom rijalitiju, pa su me onda pozvali ovde u onaj rijaliti u podrumu, shvatio sam da to nije to. Shvatio sam da život nije to i da je život puno više od toga. Drago mi je što sam to shvatio, iako me je u trenutku ta slava ponela. Zanimljivo je kada te ljudi zaustavljaju i slikaju se sa tobom. Sada mi to uopšte više nije bitno, zapravo prestalo je da mi bude bitno još tada, jer sam shvatio da želim da budem uspešan u sasvim nečem drugom - otkrio je nekadašnji rijaliti učesnik. Ipak, Tin ističe da se ne kaje zbog svojih ranijih odluka i da bi sve ponovio.

- Ne kajem se zbog toga. Opet bih uradio isto, jer da to nisam uradio, ne bih shvatio i ne bih naučio. Zahvalan sam svim ljudima iz tog dela mog života, jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni mene sada u ovakvom izdanju i obliku. Sve treba da bude tako, sve bih ponovio i ništa ne bih promenio. Kada sam izašao iz rijalitija i doselio se u Beograd, tu je bio hali-gali zabava dok se pare nisu potrošile. Ostao sam bez dinara, napravio lažni Fejsbuk profil i stavio oglas da tražim posao u Nemačkoj kao medicinski tehničar - započeo je Tin svoju priču o tome kako je od rijalitija došao do posla kojim se danas bavi.

- Javila mi se jedna devojka koja je radila kao čistačica na odeljenju gde je trebalo da počnem da radim. Otišao sam u Nemačku bez ijedne reči nemačkog jezika. Imao sam ukupno 20 evra kod sebe, karta za bus je koštala 17 evra, a meni su ostala 3 evra da jedem i pijem. Kada sam stigao, pozajmio sam od šefice 200 evra da bih imao šta da jedem mesec dana, jer nisam imao ništa. Ona mi je pomogla i našla stan u kom sam živeo sa sedam, osam ili devet ljudi - otkrio nam je Tin. Uspeh, kako kaže, nije došao preko noći, već iza njega stoji ogroman rad i odricanje.

- Radio sam, nisam stizao da idem u školu nemačkog jer sam radio dva posla. Ali kako sam radio uglavnom samo sa Nemcima, tako sam i naučio jezik. Položio sam ispite, odradio sve što treba, upisao fakultet i krenuo da radim u različitim firmama na različitim pozicijama, sličnim ovoj firmi kakvu mi sada imamo. Nakon toga sam otvorio jednu firmu, a evo sada imamo ukupno pet firmi. Dosta toga sam prošao do prve bolnice. Ljudi kažu: "Sve mu je palo s neba." Ja nikada ne bih voleo da mi nešto padne s neba, jer sam osoba koja jako brzo troši novac, a novac za koji se nisam potrudio potrošim još brže - ističe Tin. Mlivić tvrdi da ga ogroman novac nije promenio, jer smatra da se karakter donosi iz kuće.

- Mislim da novac ne može da promeni ljude, ili se rodiš takav ili ne. Kažu: "Daj čoveku moć i pare, pa ćeš videti kakav je." Svako treba da zna šta želi i da poštuje sebe, ali i druge. Ja sam uvek onaj koji ostavlja veliki bakšiš jer zaista volim da ljudi oko mene "lete". Kada smo u hotelu, volim da se osoblje ponaša kao da je taj hotel izgrađen samo zato što smo mi tu. Kada se ljudi tako odnose prema nama, a odnose se, onda mi zaista nije žao da dam koliko god i šta god treba - ispričao nam je Tin.

ANGAŽOVAO PRIVATNO OBEZBEĐENJE!

Za sam kraj razgovora ostavili smo temu koja najviše intrigira javnost na društvenim mrežama. Tin Mlivić nam je potpuno otvoreno otkrio zbog čega je angažovao privatno obezbeđenje koje njega i njegovog partnera prati u stopu, te da li iza takve odluke stoji realan strah za sopstvenu bezbednost ili pak nešto sasvim drugo.

- Ne plašimo se. Jednostavno, hodamo sa veoma vrednim stvarima na rukama. Ja se ne bojim nikoga, ali volim taj komfor i volim da ljudi "lete" oko nas. U Nemačkoj imamo i čistačicu, i ženu koja nam kuva, kao i ženu koja nam čuva psa kada nismo tamo. Imamo i ličnog vozača. Kada idemo preko dana u grad, obezbeđenje nam nije potrebno, ali uveče za izlazak volimo taj komfor, da niko ne prilazi i da možemo potpuno da uživamo. Nekada ćete ih videti pored nas, nekada ne, ali oni su uvek tu - zaključio je Tin za Alo!

