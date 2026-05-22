Nina Babić, nekadašnja rijaliti zvezda koja se proslavila učešćem u Zadruzi 3, u drugom je stanju i očekuje peto dete.
Danas živi znatno mirnijim životom, a mnogi bi je teško prepoznali s obzirom na promene koje su usledile nakon perioda kada je bila na malim ekranima i boravila na imanju u Šimanovcima.
-Ljubav puta pet. Naša mala petica stiže uskoro - navodi se u objavi, uz informaciju da je termin porođaja u oktobru.
Ispod objave usledio je veliki broj čestitki i poruka podrške.
"Čestitam, svaka čast na hrabrosti", "Znala sam, bravo! Još bar 4 trebaš", "Uf, koliko još? Bome, hrabra si! Sretno!", "Alal vera, ti si blagoslovena žena", "Bogata porodica", samo su neki od komentara ispod objave.
Podsetimo, Nina je prošle godine rodila četvrto dete.
