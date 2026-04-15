Nemanji Novakoviću, blokaderu iz Užica u garaži su pronađene opojne droge! Ovaj blokader mesecima je divljao po Užicu, a sada je dolijao kao diler.

Kako se saznaje, njemu se na teret stavlja krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 A stav 1.

Njemu je tokom pretresa stana i drugih prostorija zaplenjeno sledeće:

-zelena biljna materija nalik na opojnu drogu marihuana, bruto tezine 32 g

-vagica za precizno merenje

Protiv njega je podneta prijava u redovnom postupku.

Novaković je mesecima nosao Vučićevu maketu, a za sve to vreme zapravo je držao drogu u garaži kao najveći kriminalac!