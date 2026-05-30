Dešavanja unutar blokaderskog pokreta lagano kreću jednim tragi-komičnim tokom, pa čovek ne zna da li da se smeje ili da plače kada pročita vest da su blokaderi počeli da kradu proizvode po kozmetičkim radnjama?!

Naime, blokaderka sa novopazarskog DUNP-a Miljana Marjanović je uhvaćena ni manje ni više nego kako krade kreme u prodavnici DM! Marjanović je u policiji priznala delo, a i šta je drugo mogla da uradi, kada je preneražena prodavačica lično prijavila i identifikovala!

Vrednost ukradene kozmetike je oko 5.000 dinara.

Inače, Miljana Marjanović je sestra studenta blokadera sa DUNP-a Nikole Marjanovića, koji je marta ove godine optužen za mnogo ozbiljnija dela od krađe po marketima.

Naime, Marjanović bio optužen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo "pripremanje dela protiv ustavnog uredjenja i bezbednosti Srbije", a u vezi sa krivičnim delom "ubistvo predstavnika najviših državnih organa".

Dakle, samo ovaj slučaj je dovoljan da se postavi legitimno pitanje - dok brat i sestra blokaderi kradu po prodavnicama i pripremaju ubistva, za kakvu tačno vladavinu prava se onda blokaderi bore?