Vašington je u maju objavio planove za povlačenje 5.000 vojnika iz Nemačke, što se uglavnom smatra posledicom razdora oko rata u Iranu između američkog predsednika Donalda Trampa i evropskih sila.



Pentagon je tada saopštio da se očekuje da će povlačenje biti završeno za šest do dvanaest meseci.



Velt am zontag nije pružio detalje o tome koliko će povlačenje biti brže, ili koje lokacije bi mogle da budu u pitanju.



U Nemačkoj je raspoređeno oko 35.000 aktivnih američkih vojnika, više nego bilo gde drugde u Evropi, preneo je Rojters.



Pentagon se za sada nije oglasio povodom ovih navoda.

Tusk digao uzbunu zbog Medvedeva

Poljski premijer Donald Tusk reagovao je na objavu zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva, koji je komentarišući incident sa dronom u Rumuniji, izjavio je da treba utvrditi čija je letelica, ali da zemlje EU, kako je naveo, nemaju pravo da govore o toj temi jer su direktni učesnici rata protiv Rusije.

"Evropske nemoćne elite vrište o padu nekog drona na rumunsku stambenu zgradu. Naravno, treba utvrditi čiji je on. Ali u svakom slučaju, sve zemlje Evropske unije treba da začepe usta na tu temu. Evropske države su direktni učesnici rata sa Rusijom, i o tome više niko ne raspravlja. Da, oni ratuju rukama banderovaca, ali kakva je to razlika", napisao je Medvedev u objavi na Maksu.

On je, između ostalog, dodao da "i građani država Evropske unije, kao i stanovništvo sukobljenih zemalja, ne mogu da spavaju mirno, naročito na mestima gde se nalaze pogoni za proizvodnju bespilotnih letelica za potrebe banderovskih jedinica".

S druge strane, Tusk je rekao:"Poljska, Baltičke države, a sada Rumunija, sve je više i više ruskih provokacija".

"Juče je bivši ruski predsednik Medvedev kazao da je mirni san građana EU završen. Svi u NATO-u bi najzad trebalo da počnu ozbiljno da shvataju ovakve činjenice i reči", naveo je Tusk u objavi na mreži Iks.