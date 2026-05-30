Jasmina S. je prvostepeno bila osuđena na 13 godina zatvora za ubistvo muža, ali je apelacija preinačila kaznu i osudila je pravosnažno na 10 godina zatvora.

Apelacioni sud u Beogradu 2025. godine smanjio je zatvorsku kaznu Jasmini S. iz Lazarevca koja je ubila muža Sinišu u februaru 2022. godine.

Ona je bila optužena za teško ubistvo, ali je sudsko veće prekvalifikovalo krivično delo i osudilo je za "obično", za koje je propisana kazna od pet do 15 godina zatvora.

U presudi je navedeno da nije dokazano da je žrtva trpila veliki bol, jer je veštačenjem utvrđeno da je brzo posle ubadanja izgubio svest. Na suđenju, koje je bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa njihovo troje maloletne dece, optužena nije rekla zašto je ubila Sinišu.

U optužnici je navedeno da je Sinišu 15 puta ubola nožem. Imao je povrede u predelu leve plećke, ramena, grudi, a na levoj ruci je imao ranu dubine 12 centimetara iz koje je najviše krvario, te se pretpostavlja da je ona najviše uticala na to da Siniša premine od posledica uboda.

Jasmina je nakon toga telo, navodno, "upakovala". Stavila ga je na ćebe, a ispod njegove glave četiri jastuka i radnu uniformu. Preko tela je stavila PVC foliju, dva jorgana, prekrivač i jednu žensku jaknu.

Istraga je pokazala da je danima koristila omekšivač i kućnu hemiju kako bi prikrila neprijatan miris tela, a po celoj sobi su bile mirisne jelkice za automobile. Nestanak muža je komšijama objasnila tako što je rekla da joj je suprug u bolnici zbog visokog pritiska.

Zločin je otkriven kada je pokušala sebe da ubije, pa je po prijavi policija ušla u njen stan. Ona je prehodno u komšiluk poslala decu, koji su tada bili uzrasta šest, osam i devet godina, pa prerezala sebi vrat i ostavila oproštajno pismo. Međutim, čudom je preživela.

U oproštajnom pismu, između ostalog, navela koliko voli svoju decu:

- Sine, ti si punoletan i najstariji među mojom decom. Ja odlazim, a ti brini o svima. Molim te, budi im staratelj...

Sve vreme dok je telo muškarca bilo u kući, u kući su bila i njihova deca, koja nisu znala šta im se dešava sa ocem. Vest o stravičnom ubistvu potresla je Srbiju krajem februara 2022. godine godine, kada je otkriveno da je Jasmina pokušala sebi da prereže vrat, a potom je pronađeno telo.

Obdukcija Sinišinog tela pokazala je da je smrt nasilna i da ga je Jasmina najverovatnije izbola na spavanju, jer nije bilo povreda koje bi ukazivale na to da je pokušao da se odbrani.

Nakon što se dovoljno oporavila, Jasmina je iz bolnice prebačena u pritvor koji joj je određen kako u kratkom vremenskom roku ne bi ponovila delo, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Odbranu je iznosila četiri sata. Tvrdila je da se ničega ne seća, pa tako ni samog čina ubistva. Nije znala da kaže ni kako je dospela u bolnicu.

Tvrdila je da se ne seća kada je poslednji put videla Sinišu i da ne zna da je mrtav. Kad god bi bila pitana o zločinu počinjala je da govori nepovezano. Kako je tada naveo izvor blizak istrazi, "Jasmina je govorila niz ludosti, ali o ubistvu ni reč nije mogla da kaže".

Dete gledalo kako pere krv s noža

Jasminin tada devetogodišnji sin je, navodno, bio prisutan u stanu u trenutku ubistva. Kako je objasnio Sinišin otac, dete je čulo da je njegov otac zajaukao u dnevnoj sobi, a onda je usledila tišina.

Odškrinuo je vrata i pitao majku šta se dogodilo, a ona mu je rekla da izađe i da je sve u redu. Posle toga je video majku kako pere krvavi kuhinjski nož. Kako je ispričao deda dece, dečakova godinu dana mlađa sestra je videla da u mašini za veš izlazi krvava voda, od stvari kojima je Jasmina skupljala krv po dnevnoj sobi, a potom ih stavila da se operu.