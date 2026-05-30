Sin pokojnog Ekrem Jevrić, Verdin Jevrić, izrastao je u atraktivnog mladića koji danas privlači veliku pažnju svojim fizičkim izgledom i posvećenošću treningu.

Naime, Verdin je svojim izgledom i razvijenom fizičkom formom zapao za oko brojnim devojkama, pre svega zahvaljujući redovnom i napornom vežbanju u teretani.

Kako se navodi, sada je poznato i čime se bavi, živi u Njujorku i zaposlen je u jednoj firmi koja se bavi poslovima obezbeđenja.

Njegov emotivni status i dalje nije poznat javnosti, ali se na osnovu objava na društvenoj mreži Instagram može zaključiti da uživa veliku pažnju ženskog dela publike.

Verdin Jevrić, sin Ekrema Jevrića

Veoma je aktivan na društvenim mrežama i često prikazuje sadržaje iz svog svakodnevnog života. 

Pored teretane, veliki je ljubitelj sporta, a posebno uživa u golfu, jednom od popularnijih sportova u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je često povezan i sa imućnijim stilom života.

Takođe posećuje bejzbol utakmice, ide u ribolov, a interesuju ga i luksuzni automobili i noćni provod.

Podsetimo, njegov otac Ekrem Jevrić postao je poznat širom regiona zahvaljujući pesmi "Kuća pos’o, pos’o kuća", koja je u kratkom roku postala internet senzacija.

Nakon toga, 2010. godine učestvovao je u rijalitiju Farma, gde je dodatno stekao veliku popularnost i postao prepoznatljivo ime na prostoru celog regiona, a preminuo je 2016. godine usled srčanog udara.

Bonus video: