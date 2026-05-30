Sin pokojnog Ekrem Jevrić, Verdin Jevrić, izrastao je u atraktivnog mladića koji danas privlači veliku pažnju svojim fizičkim izgledom i posvećenošću treningu.

Naime, Verdin je svojim izgledom i razvijenom fizičkom formom zapao za oko brojnim devojkama, pre svega zahvaljujući redovnom i napornom vežbanju u teretani.

Kako se navodi, sada je poznato i čime se bavi, živi u Njujorku i zaposlen je u jednoj firmi koja se bavi poslovima obezbeđenja.

Njegov emotivni status i dalje nije poznat javnosti, ali se na osnovu objava na društvenoj mreži Instagram može zaključiti da uživa veliku pažnju ženskog dela publike.

Veoma je aktivan na društvenim mrežama i često prikazuje sadržaje iz svog svakodnevnog života.

Pored teretane, veliki je ljubitelj sporta, a posebno uživa u golfu, jednom od popularnijih sportova u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je često povezan i sa imućnijim stilom života.

Takođe posećuje bejzbol utakmice, ide u ribolov, a interesuju ga i luksuzni automobili i noćni provod.

Podsetimo, njegov otac Ekrem Jevrić postao je poznat širom regiona zahvaljujući pesmi "Kuća pos’o, pos’o kuća", koja je u kratkom roku postala internet senzacija.

Nakon toga, 2010. godine učestvovao je u rijalitiju Farma, gde je dodatno stekao veliku popularnost i postao prepoznatljivo ime na prostoru celog regiona, a preminuo je 2016. godine usled srčanog udara.