Pojas Presvete Bogorodice danima privlači veliki broj vernika u Hram Svetog Save, a u redovima ljudi našla se i glumica Marija Kundačina.

Danas je satima čekala u ogromnom redu ispred Hrama Svetog Save kako bi celivala svetinju, te objavila nekoliko fotografija na svojim društvenim mrežama.

Fotkama iz Hrama Svetog Save Marija je otkrila da je sa sestrom otišla da vidi Pojas Presvete Bogorodice koji je nakon šest vekova stigao u Beograd.

Inače, Marija je u braku sa 32 godine starijim kolegom.

Podsetimo, isto je uradila i bivša misica i rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević koja je sa suprugom Bogdanom Srejovićem odvela sina da vidi časni pojas.

Jovana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa naslednikom i dodala opis:

- Slava Bogu i Presvetoj Bogorodici.

"Neprocenjivo iskustvo"

Podsetimo, Ana Rajković oglasila se nakon što je nekoliko sati čekala ispred Hrama kako bi videla Pojas Presvete Bogorodice.

- Reći ću svoje mišljenje, poenta svega i jeste da sačekate svoj red, kao i svi ljudi koji satima stoje. Deca uče iz vašeg primera da budu strpljivi i da imaju snage za sve, sa verom u Boga. Najlakše je samo proći i ubaciti se u red, ali nakon 4 sata čekanja stići na red je zaista nešto neprocenjivo i nezaboravno - napisala je ona.

