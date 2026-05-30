„Pre 20 godina u Đilasovom "Velikom bratu" jedan učesnik je pao na testu inteligencije jer je predložio da bazen od 2000 l vode zagreje sa šerpicom vruće vode od 5 l.

Danas je jedan političar isto pao na testu inteligencije i svrstao se u idiote jer je imao ideju da skine baner sa palate Albanija tako što bi se popeo na merdevine i skinuo ga rukom.

Baner visine 50 metara i sa konstrukcijom i platnom težine sigurno 400-500 kilograma.

Uzgred pao je dok se peo na merdevine, toliko je sposoban“, navodi se u objavi Tviter naloga Biseri Druge Srbije.





Podsetimo, aktivisti pokreta Kreni-promeni, predvođeni Savom Manojlovićem, pokušali su prethodnih dana da uklone veliki bilbord sa Palate Albanija, navodeći da je njegova konstrukcija zarobila mladunce bele čiope. Tokom akcije došlo je do incidenta u kojem je Manojlović pao sa merdevina, nakon čega je prevezen na pregled. Situacija oko bilborda izazvala je brojne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama.

Rat među blokaderima

Akcija ispred Palate Albanija izazvala je raspravu i među korisnicima društvenih mreža koji podržavaju proteste i blokade.

Blokaderska novinarkaJovana Gligorijević ukazala je na bezbednosne rizike eventualnog uklanjanja bilborda.

"Ima još jedna stvar: baner ima bar 150-200kg (ne računajući sajle). Sve i da se neko probije gore, ko može da obezbedi da dole niko ne pogine ili da se ne ošteti krov onog dela gde je jebena Max Mara ili kako se sad zove...", napisala je ona na mreži Iks.





Sličan stav izneli su i drugi korisnici društvenih mreža, upozoravajući da bi nestručno uklanjanje velike konstrukcije moglo da ugrozi bezbednost prolaznika i pričini materijalnu štetu.

Pojedini su, međutim, kritikovali samu akciju pokreta Kreni-promeni.



Na društvenim mrežama pojavile su se objave u kojima se navodi da je pokušaj uklanjanja bilborda bio nepromišljen, dok su drugi ocenili da buka i okupljanje ispod objekta mogu dodatno uznemiriti ptice koje aktivisti pokušavaju da zaštite.



