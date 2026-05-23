Pobednik pete sezone rijalitija Zadruga, Dejan Dragojević, saopštio je javno da će uskoro postati otac.

Naime, Dejan je već duže vreme u skladnoj emotivnoj vezi sa partnerkom Jovanom Stojanović, koja je trenutno u blagoslovenom stanju.

Vest o prinovi neizmerno je obradovala buduće roditelje, te je Dragojević na društvenim mrežama objavio fotografiju nastalu na Petrovaradinska tvrđava, na kojoj ljubi trudnički stomak svoje izabranice.

"Sve dao da se ostvarim kao roditelj"

-Još malo i ovaj život počinje da ima smisla. Ovo je toliko prelepo i stresno. Svakog dana se smejemo i gledamo u bebu koja je veličine jabuke i raste ispod stomaka. Sam ovaj moj pogled na Jovanu kao ženu koja nosi naše dete je posebna priča. Žene su toliko jake, žene su nešto najlepše što postoji, a pogotovo u ovom periodu. Uvek sam govorio da bih sve dao da se ostvarim kao roditelj sa ženom koja će biti najbolja majka i Bog mi je poslao ovo najdivnije biće. Verovao sam da se nismo slučajno sreli i evo dokaza. Na Jutjubu će biti kako je porodica reagovala i naši trudnički dani, koji su teži meni nego njoj, ha ha, imam mučnine. Ljubav je ono što nas pokreće i daje nadu životu. Podrška svim trudnim ženama i majkama, jer ova ljubav prema bebi koja raste je neopisiva. Jedva čekam da se porodi, da uhvatim tu malu rukicu i ljubim nosić - napisao je uz emotivnu objavu.

"Treba da se ženim"

Nakon objave, usledile su brojne čestitke prijatelja, kolega i fanova koji nisu krili oduševljenje zbog lepih vesti.

Podsetimo, nedavno je gostovao u emisiji kod Sanja Marinković, gde je pred gledaocima govorio o svojim planovima za budućnost.

-Treba da se ženim, posao će mi biti da budem muž. Planiram da se oženim, dugo sam u vez. Rekao sam da ću da povijem leđa da žena ne mora ništa da radi. Profesionalni je šminker, za to sam da žena ne treba da radi ništa - izjavio je tada.

Takođe, njegova porodica nedavno je postala bogatija za još jednog člana, budući da je njegov brat David Dragojević postao otac.