Sve oči uprte u Trampa: Sporazum koji su postigli iranski i američki pregovarači nalazi se na stolu Donalda Trampa, prema izveštajima. Ako bude konačno odobren, to bi značilo produženje prekida vatre za 60 dana, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i obavezu Irana da odustane od svih ambicija da poseduje nuklearno oružje, između ostalog. Jedan arapski zvaničnik učestvovao u pregovorima rekao je da je „frustriran“ zbog odlaganja.

Sporazum ili ne? Na konferenciji za novinare u Beloj kući, američki ministar finansija odbio je da potvrdi izveštaje o sporazumu, rekavši da „sve zavisi od toga šta predsednik želi da uradi“. Iranski mediji su javili da tekst potencijalnog memoranduma nije potvrđen. DŽ. D. Vens, potpredsednik SAD, kasnije je rekao novinarima da Vašington „još nije postignut“ sporazum, ali da su obe strane blizu.

„Potpuna izmišljotina“: Ranije ove nedelje, pre nego što su američki mediji objavili izveštaje, Trampova administracija je odbacila iranske tvrdnje da je nacrt sporazuma spreman.

Novi izveštaji o napadu: Prema iranskim medijima, Iran je oborio američki dron iznad jedne južne provincije. SAD su kasnije odbacile tu tvrdnju, insistirajući da su „sva američka vazdušna sredstva uračunata“. To se dogodilo nakon što su dve strane razmenile vatru tokom noći u sredu. SAD su prvobitno pogodile vojnu metu, dok je Teheran uzvratio ciljanjem američke vazduhoplovne baze.

Još napada na Liban: Izrael je izvršio još udara na delove južnog Libana nakon što je naredio stanovnicima većine regiona da se evakuišu. Izraelske odbrambene snage su saopštile da su ciljale „infrastrukturu Hezbolaha“ u oblasti Tira.

CENTCOM demantuje tvrdnje Irana o obaranju američkog aviona

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) demantovala je danas navode iranske državne televizije da su iranske snage oborile američki avion u blizini iranske luke Bušeher, navodeći da su sve američke vazduhoplovne snage evidentirane i bezbedne.

CENTCOM je na društvenoj mreži X saopštio da nijedan američki avion nije oboren.

"Iranska državna televizija tvrdi da su iranske snage oborile američki avion u blizini Bušehera. Netačno. Istina: Nijedan američki avion nije oboren. Sva američka vazdušna sredstava su evidentirana", navodi CENTCOM u objavi na X-u.

Iran presreo "neprijateljski dron" u blizini nuklearne elektrane Bušer

Iran je lansirao raketni napad kako bi presreo dron u blizini nukelarne elektrane Bušer na jugu zemlje, prenela je agencija Tasnim pozivajući se na vojni izvor. Izvor je naveo da je reč o "neprijateljskoj letelici" koja je uništena u napadu, a da Iran ostaje u "normalnom stanju". U Bušeru se nalazi jedina iranska nuklearna elektrana.

Liban: Žena i dvoje dece poginuli u izraelskom napadu južno od Bejruta

Jedna žena i dvoje dece poginuli su danas u izraelskom napadu južno od Bejruta, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja. U saopštenju se dodaje da je u napadu ranjeno 15 osoba, uključujući troje dece i pet žena, prenosi Al Džazira.

Izraelski bezbednosni izvor ranije je rekao da je meta napada u Bejrutu bio Ali al-Husni, komandant raketnih snaga Divizije Imam Husein, iranske milicije koja deluje zajedno sa libnskom militantnom grupom Hezbolah. Za sada nije poznato da li je on ubijen u napadu, dok je izraelska vojska saopštila da će naknadno objaviti detalje.

Iran: Uništili smo američku letelicu

Prema nepotvrđenim navodima, Iran je uspeo da pogodi još jednu američku letelicu - "MQ Reaper", napredni ofanzivni dron. Snimak pogotka je objavljen dok SAD negiraju.

