Donovan je razgovarao sa generalom kubanske armije Robertom Legrom Sotolongom, prvim zamenikom ministra i načelnikom Generalštaba, kao i sa drugim visokim vojnim zvaničnicima Kube.

Južna komanda SAD-a navela je na mreži X da je reč o "kratkoj razmeni mišljenja o pitanjima operativne bezbednosti".

Američki general je potom izvršio procenu bezbednosti perimetra pomorske baze i sa zvaničnicima baze razgovarao o zaštiti snaga, bezbednosti pripadnika vojske i njihovih porodica, kao i o operativnoj spremnosti. Ovaj susret predstavlja retku direktnu razmenu između oružanih snaga dve zemlje.

Sastanku je prethodila poseta američke delegacije Havani, koju je predvodio direktor CIA-e Džon Retklif. Tokom tih razgovora obe strane su razmatrale međusobne odnose i bezbednosnu saradnju.

U širem kontekstu, Kuba se suočava sa ozbiljnim nedostatkom goriva i čestim nestancima struje otkako su Sjedinjene Američke Države 30. januara uvele naftni embargo.

Državni sekretar Marko Rubio ranije je pokušavao da negira postojanje embarga, iako izvršna uredba koju je Donald Tramp potpisao 29. januara predviđa američke tarife za svaku zemlju "koja direktno ili indirektno prodaje ili na drugi način isporučuje bilo kakvu naftu Kubi".

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez Parilja rekao je prošle sedmice na otvorenoj debati Saveta bezbednosti UN da potezi Vašingtona podrivaju međunarodni mir i bezbednost i predstavljaju "čin rata" kroz energetsku blokadu.