Stručnjaci procenjuju štetu od napada ukrajinskim dronom na turbinsku salu bloka 6 zaporoške nuklearne elektrane.

Ukrajina odbacila optužbe Rusije da je napala nuklearnu elektranu u Zaporožju

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju.

U saopštenju objavljenom u subotu uveče se tvrdi da takve optužbe predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, "nezakonite ruske okupacije" nuklearne elektrane u Zaporožju, preneo je Ukrinform.

Navodi se da "ruska propaganda iznova pokušava da promoviše apsurdnu konstrukciju: da država koja brani svoju teritoriju navodno napada sopstvena nuklearna postrojenja".

Ukrajinski dron pogodio je juče turbinsku salu bloka 6 nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je ruska Uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu nuklearne elektrane i oštećenje zgrade turbine.

Stručnjaci su počeli procenu štete, izjavila je direktorka za komunikacije u nuklearki Jevgenija Jašina. “Procena štete je počela, a ona je beznačajna sa stanovišta operativne bezbednosti“, rekla je Jašina, prenela je agencija RIA Novosti.

Ukrajinski dronovi pogodili su i dva naftna postrojenja u ruskoj Rostovskoj regiji i Krasnodarskom kraju. Pogođena je ruska luka Taganrog, usled čega je izbio požar na tankeru i rezervoaru za gorivo.

Ruske vojne snage su pokrenule napad na vojne aerodrome, energetske objekte i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Estonska policija i granična straža postavile su prve stacionarne sisteme za otkrivanje i praćenje dronova na granici sa Rusijom, a planirano je da do kraja godine čitava istočna granica bude pokrivena takvom opremom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima u zemlji o daljim akcijama Kijeva, nakon kojeg je saopštio da su u gotovo svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa i evropskim partnerima, prenela je agencija Ukrinform.