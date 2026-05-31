Ne postoji bolji način da se završi mesec nego sa punim Mesecom na nebu. Ne samo da je pun mesec, već drugi ovog meseca, što je pozitivan znak da se našim problemima konačno bliži kraj.

Ovi horoskopski znakovi se sada naci se osećaju sjajno u vezi sa sobom. Teška vremena ostaju iza njih i počinje sjajan period.

Lav

Prolazak kroz ovaj poslednji mesec zaista vam je pokazao koliko ste otporni. Vi ste osoba koja ne može da potone u očaj, ili barem ne zadugo. Pun Mesec u Strelcu 31. maja pokazuje vam kroz šta ste prošli i kako ste izašli iz toga, jači i optimističniji nego ikad.

Sada se osećate slavljenički, kao da je prolazak kroz mesec maj razlog za slavlje. Istina je da ste insistirali na tome da se osećate dobro u vezi sa životom. Niste dozvolili da vas stvari obeshrabre i ovaj način razmišljanja vam dobro služi.

Tokom ove veoma pozitivne lunacije, vidite sebe kako idete u pravom smeru za mesec koji dolazi. Osećate se dobro i znate da će ovo trajati. Vaši teški periodi su prošli i sada razmišljate pozitivno.

Strelac

Konačno dolazi osećaj sreće nakon što ste živeli u najtežim vremenima.Tokom ovog punog Meseca u vašem znaku, možete sebi i svetu pokazati da mislite ozbiljno kada kažete da ćete biti srećni bez obzira na sve.

Istina je da imate izbor i da ste izabrali da budete radosni i lagani. Pustili ste sve gluposti koje su vas obeshrabrile i sada komačno trijumfujete. Volite život i odustali ste od pokušaja da promenite spoljašnji svet. Vaša glavna briga sada ste vi i vaša sreća. Promenom perspektive, moći ćete da uživate u životu i ostavite sve teškoće iza sebe.

Ribe

Možete slobodno reći da ste mnogo naučili ove godine i da vam nije bilo lako.

Sada možete da se osvrnete na sve sa osmehom. Nemate nikakvih pritužbi, a to mnogo govori. Spremni ste da krenete napred u potpuno novi mesec koji vas čeka. Osećate se lagano i neometano. Zatvorili ste teško i negativno poglavljei sada osećate da je sve pod kontrolom, i da stvari kreću u dobrom pravcu, piše Your Tango.