Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu presudu u slučaju smrti Senada Smajića iz Gračanice, koji je preminuo nakon brutalnog premlaćivanja ispred ugostiteljskog objekta u naselju Miričina.

Smajić je preminuo 15. januara u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, četiri dana nakon što je teško pretučen tokom humanitarne večeri organizovane za lokalni fudbalski klub.

Prema ranijim informacijama iz istrage, njega je 11. januara oko 2:30 napalo više osoba ispred ugostiteljskog objekta u Miričini, nakon čega je slučaj prijavljen Policijskoj stanici Gračanica.

Zbog ovog događaja tada su uhapšeni Osman Salihović (1983), Vildan Salihović (2002), Salim Kovačević (1991) i Ibrahim Šabuljić (2000). Svi osim Salima su oslobođeni i protiv njih se neće voditi sudski postupak.

Nakon provedenog postupka, Kantonalni sud je Salima Kovačevića zadržao u pritvoru, dok su ostala trojica osumnjičenih puštena na slobodu.

Današnjom prvostepenom presudom Salim Kovačević proglašen je krivim za ubistvo iz nehata te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, u koju će biti uračunato i vreme provedeno u pritvoru.

Presuda je izazvala ogorčenje porodice nastradalog Senada Smajića, koja smatra da pravda nije zadovoljena.

– Danas presuda je bila godina dana zatvora za ubistvo iz nehata, uračunat pritvor koji je trajao šest meseci. Koga briga, sramote nema, časti nema. Kriminal prednost ima. Bruka i sramota za policiju u Gračanici koja je prekrila slučaj, bruka i stid naroda iz Miričine koji su sve videli i gledali, a ništa nisu rekli. Kriju snimak koji postoji. Salim samo optužen dok su drugi oslobođeni kao da se ništa nije desilo. Odjednom niko nije video, policija se ne seća ničega. Sramota naroda i države – izjavili su članovi porodice za portal Crna-Hronika.

Presuda nije pravosnažna i na nju postoji mogućnost žalbe.

Podsećamo, Senad je bio 66-godišnjak, koji je svoj životni i radni vek proveo u Sloveniji i Nemačkoj, a penziju je planirao da dočeka u rodnom kraju.

