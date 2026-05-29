Bivši model i influenser Marino Milićević (33) iz Mostara osuđen je na 22 godine zatvora zbog pokušaja ubistva policajca Slavka Matasa u pritvorskoj jedinici Policijske uprave. On je postao poznat nakon pojavljivanja u spotovima pevačica Severine i Sandre Afrike.

Kako piše u presudi, Milićević je u julu prošle godine u dva navrata nožem 13 puta ubo policajca u glavu, vrat, telo i ruke. Nakon napada uzeo je krvavu majicu i pokušao da pobegne, ali su ga zaustavila četvorica interventnih policajaca koji su ga jedva savladali i vezali.

Utvrđeno je da je bio pod uticajem droga, a po sopstvenom priznanju, godinama je konzumirao alkohol i narkotike. Sud mu je takođe odredio mere bezbednosti za lečenje od zavisnosti od alkohola i droga, kao i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne. Tokom suđenja je priznao zločin, a događaj je snimljen video-nadzorom.

U obrazloženju presude sudija Tea Budimlić objasnila je zašto je doneta visoka kazna.

- Ovo je napad ne samo na policajca već i na institucije i ceo sistem, što zahteva strogu kaznu. Olakšavajuće okolnosti bile su smanjena uračunljivost i činjenica da žrtva nije preminula. Sud nije ocenio vaše kajanje kao iskreno, niste pokazali nikakvu kritiku prema svojim postupcima - istakla je sudija, i dodala:

- Otežavajuća okolnost je to što ste iskoristili čoveka koji vam je izašao u susret i odveo vas u toalet. Tražili ste od njega cigaretu, a zatim ste ga podmuklo napali nožem. Niste prestali ni nakon što ste ga onesposobili, vratili ste se i nastavili još brutalniji napad. Delovali ste sa direktnim umišljajem, a ta izdaja i bezosećajnost najviše su uticali na dužinu kazne. Ovo je jedina odgovarajuća kazna. Mora se poslati jasna poruka da nema tolerancije za napad na službeno lice - zaključila je sudija.

Milićević je kobnog dana u pritvoru u Splitu zatražio da ode u toalet, a prethodno je u susednoj prostoriji među oduzetim stvarima pronašao preklopni nož. Potom se vratio i više puta ubo policajca, nakon čega je pokušao da pobegne iz zgrade.

U jednom trenutku uzeo je policijsku uniformu ranjenog policajca i obukao je. Pokazao je upornost tako što se dva puta vratio kod teško povređenog policajca i ponovo ga napao.

Pokušao je da pobegne iz podruma zgrade prema izlazu, gde su ga zaustavili specijalci jer su primetili da ne nosi kapu. U trenutku napada bio je pod dejstvom tableta i amfetamina, ali nije bio pijan.

Marino je pre napada na policajca bio u bekstvu deset dana zbog sumnje na iznudu i protivpravno oduzimanje slobode u Makarskoj.

Milićević je kao maneken postao poznat zbog učešća u muzičkim spotovima u Hrvatskoj i Srbiji, uključujući i jedan pevačice Severine, kao i u projektima sa pevačicom Sandrom Afrika.

Pisao policajcu

Na jednom od ročišta Marino je pročitao pismo upućeno policajcu Slavku M.

- Dugo sam razmišljao i odlučio da s vama kontaktiram. Ne pišem ovo pismo zbog blaže kazne, već zato što mi je posle svega jasno šta sam uradio i proganja me noću. Srećom, čuo sam da mu ništa vitalno nije oštećeno, što mi je neizmerno drago - pročitao je maneken.

Od zvezda do trnja

Maneken se pojavio u spotu za pesmu „Dijabole”, pevačice Sandre, a saradnju je ostvario i sa poznatom splitskom influenserkom Elom Jerković, dok je u spotu za pesmu „Otrove“ glumio Severininog dečka. Na društvenoj mreži Instagram ima više od 37.000 pratilaca, a na video-platformi Jutjub je vodio kanal NE PRILAGOĐENI, aktivan do 2019. godine.