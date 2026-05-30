Ministar spoljnih i evropskih poslova Slovačke Juraj Blanar izjavio je danas u Bratislavi da ta zemlja jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova gleda kao kršenje teritorijalnog integriteta Srbije i dodao da iz tog razloga Slovačka čvrsto ostaje pri stavu da međunarodno pravo mora da se poštuje.

Blanar je, nakon sastanka sa srpskim ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem, kazao da i Srbija i Slovačka zauzimaju poziciju da u međunarodnom pravu ne može biti izuzetaka.

"Zbog toga to danas Republika Slovačka ne priznaje Kosovo, jer smatramo da je to rušenje teritorijalnog integriteta Srbije", poručio je Blanar.

Prema njegovim rečima, tek kada dođe do dogovora Prištine i Beograda u okviru dijaloga, situacija oko pitanja južne srpske pokrajine moći da bude završena, kao i u okviru integracija u EU.

Kada je reč o evropskom putu Srbije, šef slovačke diplomatije ocenio je da su opstrukcije koje dolaze iz EU tokom integracionog procesa Srbije više političkog karaktera nego, kako kaže, suštinskog karaktera.

"Srbija je otvorila 22 poglavlja od 35, dva poglavlja je zatvorila, dva klastra je otvorila, prvi i četvrti, i više od pet godina su spremni da se otvori treći klaster, ali on do danas nije otvoren. Mi smatramo da to nije dobro, jer stvara negativne emocije i osećanja i kod samih građana", kazao je Blanar.

Šef slovačke diplomatije je poručio tom priliko da je Slovačka protiv bilo kakvih prečica, recimo drugih država koje takođe žele, nastoje da postanu države Evropske unije.

"Mi smo protiv dvojnih aršina, mi želimo da se zadrži princip kojim su, u principu, sve države prošle, koje su bile kandidatske države, isto tako uključujući i Slovačku Republiku. Dakle, mi podržavamo države Zapadnog Balkana i koje je predstavila Evropska unija kao podršku ovim državama", naveo je Blanar.

Dodao je da je sistem SEPA, koji na značajnoj bazi može da pojednostavi trgovinsku razmenu između ovih država, kao i sistem roaminga koji bi trebalo da se implementira.

Kada je reč o ekonomskoj saradnji dve zemlje, Blanar je naveo da je ona veoma dobra i da je na zadovoljavajućem nivou, ističući da je ekonomska razmena prešla milijardu evra godišnje.

"Mi mislimo da je potencijal i mnogo veći. I sada vidimo da postoje dobri primeri. Želim zato da zahvalim Srbiji, recimo, za podršku investiciji Tatra vagona u Subotici, gde je uspostavljeno više od 500 novih radnih mesta", kazao je Blanar.

Govoreći o Savetu bezbednosti, kako je kazao Blanar, Slovačka je spremna da podrži Srbiju u njenim kandidaturama da bi se uzajamno podržavali i na najvišem međunarodnom nivou, kao i na bilateralnom nivou.

Tema sastanka bila je i da se ostvari veća saradnja između ambasada, da mogu tamo gde postoje ambasade dve zemlje da postanu prisutniji i vidljiviji u regionima.

Povodom sveukupnih odnosa Srbije i Slovačke, Blanar je naveo da su dve zemlje veoma bliske, kao i da ne postoje otvorena pitanja između država.

"To je jedan most među našim narodima. A ja ću početi jednom bitnom temom, a to su naši Slovaci koji žive u Srbiji, koji su na tu teritoriju otišli i pre 200 godina, ali do danas, i zahvaljujući srpskim vladama, uspeli su da očuvaju svoj jezik, kulturu, imaju odlične uslove da razvijaju svoj identitet", dodao je Blanar.

Naglasio je da je sa Đurić razgovarao i o projektima koje je srpska vlada predstavila za Slovake koji žive u Srbiji, odnosno u AP Vojvodina, a tiču se pre svega infrastrukture.

"Jedan od najvažnijih projekata jeste izgradnja Slovačkog doma, što će biti preduslov da zaista to postane jedan moderan kulturni centar, da u njemu očuvaju svoje aktivnosti i svoj identitet. I to je nešto što nas spaja, to je jedna jaka povezanost. Ali postoje svakako i druga pitanja, i bilateralna, i evropska, i globalna. I mi po tim pitanjima imamo veoma slična mišljenja", rekao je Blanar.

Takođe, Blanar je ukazao da je Slovačka među prvim državama koje su potpisale ugovor o učešću na Ekspu 2027, specijizovanoj izložbi koja će sledeće godine biti održana u Beogradu.