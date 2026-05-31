"Dragi pripadnici policije i MUP-a, vi ste svakako stub države, i to je bilo od Jakova Nenadovića do danas. U propisu jednom od pre 160 godina stoji: policijski činovnici dužni su prema svakome, bez razlike stanja, biti uljudni i predusretljivi. Oni treba da budu zaštitnici nevinosti i prava, a strogi gonitelji samo onih koje zakon vređa. Ja mislim da radite jedan od najtežih poslova: nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. To su najteži poslovi. Takav ste poziv izabrali, ali je to i najčasniji poziv, poziv za hrabre, poziv za odlučne", naglasio je Vučić na svečanosti u Palati Srbija.

To je, kako je rekao, poziv za one koji nemaju pravo na suzu, ali i poziv za one koji znaju da od njih životi ljudi zavise.

"I koliko god vas neko svakoga dana proklinjao, psovao, govorio vam sve loše, na kraju svi mi uvek tražimo podršku i zaštitu policije. Ne pozivamo nikog drugog, već očekujemo policiju svuda i na svakom mestu. Ponekad, kada gledam događanja u Srbiji, pitam se imamo li 100.000 policajaca", rekao je Vučić.

On je dodao da se znajući stvarno brojno stanje, pita kako je moguće da su svuda prisutni.

"Pitao sam se pre neki dan kako je moguće da smo u Čajetini na nekoj utakmici gde su izbili nemiri, pa je policija morala da rešava probleme. Pitam se kako je moguće istovremeno da smo na svim drugim mestima širom Srbije gde se odigravaju protivzakoniti skupovi, neprijavljeni skupovi, a policija je uvek tu da zaštiti sve", naveo je Vučić.

Kako je rekao, posao policije je da hapsi narkodilere, kriminalce, ubice, one koji bi da pokušaju ubistvo, organizuju ubistvo, razbojnike, one koji čine druga krivična dela.

"I svuda se očekuje da policajac bude prisutan. Ako nije, policajac je kriv, a policajac jeste svuda i na svakom mestu, i on štiti najviše vrednosti našeg društva, ne samo državu", naglasio je Vučić.

Celo obraćanje predsenika Vučića pogledajte u našoj posebnoj vesti OVDE.