Filip Car jedan je od rijaliti učesnika kojima se učešće u ovom formatu i te kako isplatilo.

Naime, on je svojevremeno otkrio koliki honorar je dobio za učešće u petoj sezoni Zadruge, a cifra koju je naveo iznenadila je mnoge.

Tokom razgovora sa Vladimirom Tomovićem, Car je govorio o zaradi koju je ostvario tokom boravka u rijalitiju.

- Koliko si dobio za petu sezonu? - upitao ga je Tomović.

- Znaš koliko sam dobio za petu sezonu, a isplaćen sam u šest ili sedam navrata. Dobio sam 48.000 evra - rekao je Car.

Tomović ga je potom pitao koliko je vremena proveo u rijalitiju.

- Deset meseci. Četrdeset osam hiljada evra, života mi mog. Trebalo je da dobijem 60.000 evra, ali sam bio kažnjen - zaključio je potom.

Njegova izjava izazvala je brojne reakcije na TikToku, a mnogi korisnici ostali su u neverici kada su čuli koliki honorar je dobio za učešće u rijalitiju.

Pre nekoliko godina je govorio i o zaradi koju ostvaruje na TikToku. Kako je tada objasnio, visina zarade zavisi od vremena provedenog na platformi i aktivnosti korisnika.

-Možeš da zaradiš 100 evra dnevno, ali možeš i 1.000. Za mesec dana moguće je zaraditi četiri, pet ili šest hiljada evra - rekao je Car.

Podsetimo, pre nekoliko godina dobio je ponudu da postane voditelj na jednoj televiziji, ali ju je odbio zbog TikToka.

Naime, pravila te televizije podrazumevala su da voditelji ne smeju da imaju naloge na TikToku niti da drže lajv prenose na toj društvenoj mreži. Car je, po svemu sudeći, procenio šta mu se u tom trenutku više isplati.

-Veoma sam zahvalan što su mi se stvorili svi uslovi da dobijem taj posao, ali, nažalost, neću prihvatiti ponudu. Želim da se posvetim sebi, imam vas, imam TikTok, ovde ću praviti emisiju i postoje neke stvari koje su mi trenutno prioritet u životu. Zato se neću baviti nijednim javnim poslom duže vreme - poručio je na kraju.