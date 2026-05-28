Okružni sud u Berlinu osudio je trojicu muškaraca iz Bosne i Hercegovine na višegodišnje zatvorske kazne zbog posebno teške krađe u jednoj firmi za transport novca u Berlin-Lichtenbergu.

Dvojica braće, stara 29 i 28 godina, koji su u opljačkanoj firmi radili kao brojači novca, dobili su kazne od pet i po, odnosno pet godina i tri meseca zatvora. Njihov 37-godišnji rođak osuđen je na četiri godine i tri meseca.

Istovremeno, sud je naložio oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 5,3 miliona evra. Sudija Aleksandar Masuh je u obrazloženju presude rekao da su „zločin planirali kao porodica i delovali kao pravi kriminalci“. Najstrože kažnjeni 29-godišnjak je, kao „šef smene“, imao mogućnost da otvori sef.

Plen raspoređen na više vozila za bekstvo

Prema nalazima suda, braća su 21. decembra 2025. u prostorijama firme spakovala novac u torbe i iznela ga iz zgrade. Rođak je pomogao pri utovaru u pripremljeno vozilo za bekstvo. U blizini mesta zločina čekali su i drugi članovi porodice. Nakon pljačke, braća su otputovala u Bosnu i Hercegovinu sa po 50.000 evra, dok je rođak trebalo da prebroji ostatak novca i sakrije plen.

Prema optužnici, novac je potom u sporednim ulicama raspoređen u dodatna vozila za bekstvo i privremeno skladišten na različitim lokacijama u Berlinu, kao i u Bad Freienvaldeu u Brandenburgu.

Sredinom januara istražitelji su u podrumu jedne berlinske stambene zgrade pronašli i zaplenili 2,15 miliona evra. Više od tri miliona evra i dalje nedostaje.

Priznanja i otvorena pitanja o ostatku novca

Sva trojica optuženih, državljani Bosne i Hercegovine, priznala su učešće i izvinila se sudu. Najstrože kažnjeni 29-godišnjak je preko svog branioca rekao da su zaposleni u firmi „ponekad maštali o tome šta bi bilo kada bi imali makar milion od tog novca“.

Dodao je da se „prepustio tim mislima“, ali nije znao gde je ostatak novca sakriven. 37-godišnjak je naveo da su mu braća predala nekoliko punih torbi sa novcem.

Mesec dana nakon pljačke, 37-godišnjak se predao policiji, dok su se braća skoro dva meseca skrivala u Bosni i Hercegovini, a zatim se vratila u Nemačku.

Od hapšenja, sva trojica se nalaze u istražnom pritvoru. Tužilaštvo je tražilo kazne između tri i po i šest i po godina, dok su branioci predlagali po tri i po godine. Presuda još nije pravosnažna.

