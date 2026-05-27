Bivša rijaliti učesnica Kiki Nikolić navodno ima profil na sajtu sa erotskim ličnim oglasima, gde su, prema navodima, objavljeni i eksplicitni snimci sa muškarcem.

Nekadašnja učesnica rijaliti programa Parovi i Zadruga, poznata kao Kiki Star, javnosti je ranije bila predstavljena kao simpatičan mladić sa viškom kilograma koji se snimao za TikTok.

Međutim, od tog perioda do danas došlo je do potpune fizičke transformacije. Kiki Nikolić se 2023. godine podvrgla operaciji smanjenja želuca u Turskoj, u gradu Izmiru.

Nakon zahvata, 2025. godine je navela da je izgubila čak 120 kilograma. Kako je sama istakla, u želji da dodatno promeni izgled, prošla je i niz estetskih operacija, uključujući uklanjanje viška kože i druge korekcije nakon velikog gubitka težine.

- Prva operacija mi je bila u Turskoj i to neuspešna. Dobro je što sam ostala živa, operacija je trajala devet sati. Radila sam prebacivanje masti u zadnjicu. Tri operacije sam radila odjednom, nisam mogla ni na grudi ni na zadnjicu. U Beogradu sam suzila noge, imala sam višak kože na nogama. Operacija je prošla super, samo nisam poslušna - izjavila je ona, pa dodala:

- Smršala sam 120 kilograma ukupno. Kad smršate toliko, vaša koža je ogromna, pa idete kod doktora da sve to sredite. Ja sam sad u tom procesu i biće sve kako treba - rekla je tokom gostovanja na Red TV.

Njena promena izazvala je brojne reakcije u javnosti, a na društvenim mrežama pojavila su se pitanja i interesovanje o tome kako je finansirala skupe estetske zahvate, posebno imajući u vidu ranije navode o skromnijim životnim uslovima.

Pojedini korisnici iznosili su i neproverene tvrdnje i spekulacije, uključujući i navode o mogućim sponzorima i prostituciji, ali za takve tvrdnje ne postoje zvanične potvrde niti dokazi.

Služi se pseudonimom

Upravo to je dovelo do dodatnih istraživanja, tokom kojih je, prema tvrdnjama, pronađen njen oglas na sajtu sa erotskim ličnim oglasima.

U opisu oglasa, pod imenom "Kaya", navodi se da je reč o osobi od 26 godina iz Beograda, dok je u rubrici "ekstra usluge" navedeno: "Sve šta želiš".

Takođe se tvrdi da su objavljeni snimci i fotografije koji navodno prikazuju Kiki, uključujući i eksplicitne sadržaje.

Posebno je istaknuto da se u oglasu navodi i cenovnik, prema kojem polučasovni susret košta 10 evra, bez obzira na lokaciju.

U opisu stoji i poruka: "Ćao, javi se samo na WhatsApp", uz ostavljen broj telefona sa pozivnim brojem za Srbiju.

Kako se navodi, oglas je u međuvremenu zabeležio više od 215.000 pregleda, što ga svrstava među najposećenije na toj platformi.

Povodom ovih navoda još uvek nije zvanično oglasila, a kontakt broj koji je ranije korišćen, prema tvrdnjama, više nije u funkciji.