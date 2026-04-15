Nakon turbulentnog perioda odnosa i javnog raskida sa Kristijanom Golubovićem Kristina Spalević odlučila je da otvoreno progovori o svemu kroz šta je prošla.

Gostujući u emisiji „Amidži šou“ bez zadrške je progovorila o svojim emocijama, osvrnuvši se na njihov odnos i stvari koje su je najviše pogodile.

Ona je uživo u programu na samom početku emisije otkrila da, po svemu sudeći, prezime nikada neće menjati.

- Zauvek ću ostati Spalević - našalila se Kristina, a na pitanje voditelja šta se novo dešava u njenom i Golubovićevom odnosu, rekla je:

- Trenutno se ništa ne dešava, sve je super. Zabrana prilaska je aktuelna, pa se ništa ne dešava - istakla je ona.

Na pitanje da li postoji šansa da se pomiri sa Kristijanom, Kristina je izjavila:

- Nikakve šanse, stvarno nikakve - odlučno je rekla Kristijanova bivša.

- Koje je tvoje iskreno mišljenje o Kristijanu? - bilo je pitanje za nju.

- Razočarana sam maksimalno, baš sam razočarana, teško da me neko može razočarati, jer sam na svakakve ljude nailazila, ali on me je razočarao kao muškarac. Prihvatila sam ga, ružno je reći, nemam zamerku na to. Imamo dvoje predivne dece. Desilo se trpljenje, a ja ne mogu da trpim - istakla je ona.

"Odakle mu ideja da me tako blati?!"

- Da li se promenilo nešto u vašem odnosu otkako su se deca rodila? - pitao je Ognjen.

- Nije, u tome i jeste problem, neke stvari se nisu menjale - rekla je Kristina.

- Imam utisak da on tebe i dalje voli - konstatovao je voditelj.

- Pa dobro, znači da sam zaslužila. Doživljavala sam stalno nepoštovanje, diskreditovanje, moj trud i rad su se izvrtali. Sve je rekao o sebi u svojim intervjuima. Da je sve to tako kako govori, zašto je bio sa mnom pet godina? Rodila sam mu dvoje dece, stajala sam uz njega, odakle mu ideja da me tako blati? - rekla je Kristina na ivici suza.

