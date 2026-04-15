Kristina Spalević je progovorila o turbulentnom prekidu zajednice sa Kristijanom Golubovićem sa kojim ima dva sina.

Kako je istakla, nakon drame se oseća poniženo i osramoćeno, te je ovog puta izabrala da se vodi razumom.

Kristina je odgovorila na škakljivo pitanje voditelja, te priznala jednu stvar vezanu za Kristijana.

- Da je živ i zdrav, ali da ga ne vidim - izabrala je Kristina odgovor od ponuđenih opcija, a zatim na konstataciju voditelja Ognjena Amidžića da veruje da će se njih dvoje pomiriti, rekla je:

- Započeli smo ovde i Kristijan jeste bio moja najveća ljubav u životu. Nisam mogla da zamislim da ćemo se ikada rastati, ali izabrala sam da mi ovog puta glava bude ispred srca. Znam da je ljudima nepojmljivo, posebno jer smo se mi već rastajali i mirili, međutim ovog puta je otišlo predaleko - priznala je ona i dodala:

- Reči koje se izgovore između četiri zida jednako su teške kao one što se izgovore javno, ali kada su javno, mnogo više osetiš poniženje i sramotu, a ja preko njih nikad ne bih mogla da pređem - ogolila je dušu Kristina.

