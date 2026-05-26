Kristijan Golubović i njegova partnerka Kristina Spalević krstili su svoje sinove Kirila i Konstantina u manastiru Ostrog, ali, kako tvrdi, put do tog važnog porodičnog čina bio je sve samo ne miran.

Golubović ističe da su u periodu pre krštenja imali niz problema, uključujući i intervencije policije i zabranu prilaska koja mu je ranije bila izrečena, zbog čega je ceo događaj bio pod dodatnim tenzijama.

- Niste svesni šta se sve ružno desilo da bi se to lepo desilo. Preko boksa sam upoznao mog sadašnjeg kuma Dušana Rovčanina kod kog sam bio u Bijelom polju gde sam prvenstveno otišao da se odmorim, dok sam Kristini dao naš auto. Sve je krenulo po zlu, a prvi problem je bio na granici gde su nas opkolili policajci, gde su rekli da nisam ja problem, već to što nije registrovan auto. Na carini su nam svi pomogli, ali nakon toga smo morali da platimo kaznu, čekali na granici i pomislio sam da svaki put kad idem za Crnu Goru izbije neka komplikacija, ali mi smo nakon toga ušli normalno u zemlju i plan je bio da ostanemo do vikenda - priča Kristijan na samom početku i otkriva da je dan pred krštenje došlo do novog haosa u Crnoj Gori.

- Otišli smo da vozimo kvadove i nakon toga policija opkoljava mesto gde ja boravim, sve je bilo kao u filmu. Odmah su nas zvali da dođemo i rekli da me traži policija, mislio sam da imam krivično delo, jer je kompleks opkolilo pedeset policajaca. Dobili su sudski nalog da mi pretresu sobu i našli su kesu vezanu u čvor, sa belih prahom, gde sam ja doživeo slom. Nisam znao da to tu postoji i odmah sam pomislio da me je neko namestio, jer ja nikad nisam dodirivao drogu. Na to sve, Kristina ne zna šta se meni dešava, a zvala me je par sati i to su te đavolske i vražje sile koje nas lome, to je naš problem, jer mi imamo ljubav za romane. Te sile nam ne daju mira, jer mi ne možemo tri dana da spojimo da se ne posvađamo. Čekali smo eksperta da dođe dva sata i da proveri sve to, a ta situacija mi je najtežih dva sata, jer je sve to dan pred krštenje. Ta supstanca je na sve bila negativna i niko ne veruje, a svi misle da je droga. Meni u tom trenutku tenzija, Kristina je krenula i ništa ne znam, a ja sam neformalno uhapšen za nešto što ne znam ni šta je. Utvrđeno je da nije droga, ali tu nije kraj celom haosu.

- Morao sam da idem u policiju da dam izjavu što sam došao u Crnu Goru i oni mene nezvanično hapse. Svi su bili korektni i rečeno mi je da ceo tim mora da bude oko mene dok sam u Crnoj Gori - otkriva on.

Ni sam čin krštenja nije prošao bez pritiska, jer su policijske pratnje bile prisutne i tokom odlaska u manastir.

- Meni je tenzija bila jer smo uvek bili okruženi policijom, kao i u pratnji do manastira i to nije bilo diskretno. Tenzija je bila velika i Kristina i ja do pola krštenja nismo pričali, a sve je bilo jako emotivno - istakao je on i dodao je i Kristina prošla takođe niz komplikacija.



- Ona je za kumu izabrala moju prijateljicu Bebu koja vodi moju fan bazu i oni su se pokazali kao divni ljudi, a ja u tom trenutku želim Dušana da uzmem za kuma što ispada problem, dok je ona u drugom dogovoru. Pored toga, ona saznaje na granici da je Kirilu istekao pasoš i pustili su je jer su svi predivni ljudi i razumeli su veličanstveni čin krštenja. Niz okolnosti nas je pratio i da se sve gledalo kako jeste mi ne bismo krstili decu i to bi bilo gorko za nas da znamo da nam đavo ne dozvoljava da krstimo decu, pratilo nas je šest zla.

Iako je Kristinina porodica bila na krštenju, njegov deo porodice mu je izuzetno falio.

- Najviše moj sin Lazar, kao i moja šašava sestra Kristina, a pored njih falila je i Vera, ali ona je pod drugim okolnostima rasla sa mamom u Kraljevu, obezbeđena je i živi na drugačiji način. Ne mogu da joj tražim da prisustvuje ceremonijalima drugih braći, jer sam ja sa tim svim povredio mamu i nju. Nastanak moja dva sina i Kristine u moj život je velika rana Ivani Veljović koliko god Vera i ona bile dobre sa Kristinom, iako je njihov odnos stvarno sjajan i zahvaljujem se svima na tome - iskren je bio Kristijan.

Iako se nisu pomirili emotivno, Kristijan je srećan kada vidi u kom pravcu ide njegov odnos sa Kristinom.

- Mi se trenutno zabavljamo, nismo prisni i intimni, već u istom prostoru ručamo, pričamo i igramo se sa decom. Ona i ja se kidamo za trivijalne stvari i onda se u sve to uključe socijalni rad, policija i istrage. Volim je najviše na svetu i meni ne pada na pamet da imam novu porodicu, već sam u borbi za našu nekretninu i želeo bih da mi Kristina rodi treće dete, a najviše od svega bi voleo da živimo zajedno. Trenutno smo našli zajednički jezik i pomirili smo se kao ljudi i odlučili zbog dece da budemo kako treba. U jednom momentu sam mislio da je kraj, ali ovakva ljubav je raskidiva samo smrću. Zabrana prilaska je istekla i posle toga smo se videli bezbroj puta, poljubio sam je i pomilovao, ali ona drži gard. U svemu ovome mi najviše fali da smo svi zajedno. Ništa više nije vredno od dva anđela koja su sada krštena, a voleo bih da zakmeči i treće bebče do kraja godine ili one tamo - sa osmehom priča Golubović.

Alo/Blic

