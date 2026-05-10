Kristijan Golubović je otvoreno progovorio o svom trenutnom životnom statusu, turbulencijama na privatnom planu, kao i o teškim gubicima prijatelja iz prošlosti.

Kako je priznao, balansiranje između poslovnog uspeha i emotivnih padova je veliki izazov, osvrnuo se na to kako se trenutno bori sa životnim nedaćama.

- Dobro sam, ne dam se. Propao jesam na emotivnom planu, ali sam na poslovnom napredovao. Moram da kažem da sam napokon izronio i udahnuo vazduh - rekao je Kristijan.

Nema kontakt sa decom

Govoreći o razlazu sa Kristinom, istakao je da javnost nije imala pravu sliku o dešavanjima. Ispričao je svoju stranu priče, naglašavajući da trenutno ne održava kontakt sa njom i decom, ali da se nada da će vreme pokazati pravu istinu:

- Moram da kažem da nije bilo iskrenosti u javnosti, ja sam ispao nasilnik, i dobio sam udarac, pao na pod ali sam ustao. Nisam ni u kakvim odnosima ni sa njom ni sa decom, iskreno bolje da nemamo kontakt i nadam se da će oni shvatiti jednog dana kada odrastu, ko je ko. Za svoju porodicu sam se borio jako, dao sam sve od sebe, ali izgleda nismo znali da se ponašamo, a Kristini je to zasmetalo, smatram da je moglo sve da se ispravi, mada su dublji ožiljci našeg razdora - govorio je Golubović.

U daljem toku razgovora, govorio je o tome da li ima nade za pomirenje njega i Kristine Spalević.

- Uvek sam za novu šansu, ali dosta toga bi moralo da se zaboravi. Kristina je neko ko je želeo da me vidi u zatvoru, i meni treba vremena da shvatim da je to prošla priča i to mi je najteže. Ispao sam najgori, a moji ljuidi znaju ko sam i šta sam, ali eto ne može da se meri. Ona je tako odlučila i krivo mi je što moja deca treći put doživljavaju ono što nisam želeo - zaključio je Kristijan u "Premijeri".

Podsetimo, Kristijan je nedavno opleo po bivšoj supruzi koja ga je prijavila za nasilje.

