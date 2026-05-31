Eva Ras je pred našim kamerama nedavno progovorila o penziji, te otkrila da trenutno živi bolje nego ikada.

Iako je svojevremeno imala finansijske poteškoće, sada je i više nego zadovoljna.

- U vreme vlasti Borisa Tadića primala sam porodičnu penziju od 200 evra. To mi je Tadićeva vlast oduzela. Tih 200 evra, koje sam dobijala, to je bila porodična penzija. Od mog Rasa. Bio mi je ćef da mi Ras sa onoga sveta pošalje 200 evra. Nisam tražila ličnu penziju, iako sam legalno radila od 18. godine - rekla nam je Eva.

Posle tri godine suđenja Eva je dobila sudsko rešenje da ima pravo na penziju.

Kako nam je nedavno otkrila, danas ima penziju oko 100.000 dinara i zadovoljna je.

