Najmanje pet osoba je poginulo, a jedna je povređena u urušavanju rudnika u okrugu Huize, u provinciji Junan, na jugozapadu Kine tokom ilegalnih rudarskih operacija, saopštile su danas lokalne vlasti.

Urušavanje rudnika dogodilo se rano jutros u 4.30 časova ujutru, u selu Baivu, prenosi Sinhua.

Prema lokalnim vlastima, nakon prijema izveštaja, odeljenja za hitne intervencije, javnu bezbednost, vatrogasnu službu, zdravstvo i prirodne resurse na nivou gradova i okruga Ćujing i Huize odmah su krenula na lice mesta radi spasavanja i zbrinjavanja.

Nakon sveobuhvatnih napora potrage i spasavanja, svih šest zarobljenih osoba je spaseno i poslato u bolnicu na lečenje.

Pet osoba je nažalost preminulo usled teških povreda uprkos svim naporima da budu spaseni, dok je povređena osoba trenutno u stabilnom stanju i van životne opasnosti.

U toku je istraga, prenosi agencija.