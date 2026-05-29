Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović javno je govorio o pomirenju sa nekadašnjom partnerkom Kristinom Spalević sa kojom ima dva sina, a nedavno su rešili da se rastave i svako krene svojim putem.

On je istakao da želi da mu ona rodi još dece i da su nakon porodičnih skandala izgladili odnose iako i dalje nisu obnovili ljubavni odnos. Sada se tim povodom oglasila i Kristina.

Kristina kaže da je oduvek njen interes bio dobrobit zajedničkih sinova i da ne planira da obnavlja ljubavni odnos sa Kristijanom Golubovićem.

- Naša priča je dokazala po 1000. put da ljudi čitaju samo naslove, a ne vesti! Moj večiti interes je da nekako funkcionišemo normalno kao ljudi zbog dece, ali čini mi se da je taj momenat ipak prilično nemoguć. U svakom slučaju, nismo se pomirili, imali smo vremena za sebe ovih dana, ali sam kroz to vreme shvatila da u mom životu ipak više nema mesta za nas kao par. On voli da kaže: "Reči su reči, dela su dela." Smatram da reči, dovoljno grozne i teške, i te kako postaju nedela, i to nepremostiva - rekla je ona, pa nastavila:

- Za svađu je potrebno dvoje, ali što se mene tiče, neke stvari koje sam naknadno saznala i koje su se događale u poslednjih par dana stavile su pečat na moju odluku. Neke stvari su nepremostive i zaista ne vidim nikakve šanse za naš emotivni odnos.

"Ne ponižava mene, već sebe"

Kristina je prokomentarisala i Kristijanovu izjavu da je voli iako je "nikakva riba".



- Nisam iznenađena jer za 6 godina nikada nisam čula u celosti dobru rečenicu o sebi. Uvek me pohvali u jednoj reči, a poslednjih 6 godina priča o meni kao o najružnijoj, najpromiskuitetnijoj, najgoroj ženi na svetu, a rodila sam mu 2 sina. Smatram da ne ponižava mene, već ponižava sebe. Ma, samo nek je on živ i zdrav - rekla je ona za "Pink".

BONUS VIDEO: