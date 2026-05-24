

Uprkos nesuglasicama i svađama koje su ih javno pratile u proteklom periodu, Kristijan Golubović i Kristina Spalević odlučili su da zakopaju ratne sekire i ljubavi daju još jednu šansu.

Par je krstio sinove Kirila i Kontantina na Ostrogu, a rijaliti učesnica podelila je fotke na Instagramu uz emotivan opis.

Sudeći po fotografijama, porodica je odlučila da sve loše ostavi iza sebe. Bili su nasmejani a Kristijan i Kristina su bili stilizovani u istom tonu.

Kristina i Kristijan Golubović zakopali su ratne sekire u manastiru Ostrog, a sve u ime dobroiti njihovih naslednika koji su na veliki praznik primili veru.

- Danas smo krstili sinove, Kirila i Konstantina. Nije bilo savršeno. Bilo je umora, tenzije, emocija, nesporazuma, hiljadu misli u glavi i još više stvari na srcu. Ali bilo je nešto mnogo veće od svega toga. Na dan Svetih Ćirila (Kirila) i Metodija, a da to nisam ni znala unapred, moja deca su primila krštenje pod Ostrogom. I u tom trenutku sam shvatila da postoje stvari koje su jače od ljudskog haosa, ega, rasprava . Dok sam ih gledala, male i nevine, imala sam osećaj da je sve stalo na sekund. Da više nije važno ko je bio u pravu. Ko je šta rekao. Ko je zakasnio. Ko je napravio tenziju. Samo oni. Njihove male ručice. Njihova imena izgovorena pred Bogom. I moja tiha molitva da ih život sačuva od svega, od čega mene nije. Shvatila sam danas koliko majčinstvo promeni čoveka. Nekada sam mislila da su najveće stvari ljubavi, strasti, pobede, dokazivanja… A danas znam da je najveća stvar na svetu trenutak kada stojiš pored svoje dece i osećaš da bi dao ceo sebe samo da oni budu dobro. Slava Bogu i Sv. Vasiliju Ostroškom, za poziv, za otvoren put, ovo nije bilo planirano, samo se desilo, baš kako treba - napisala je Kristina Spalević uz slika sa krštenja.

Govoreći o razlazu sa Kristinom, Kristijan je pričao da javnost nije imala pravu sliku o dešavanjima. Objasnio je svoju stranu priče, tada naglašavajući da trenutno ne održava kontakt sa njom i decom, ali da se nada da će vreme pokazati pravu istinu:

- Moram da kažem da nije bilo iskrenosti u javnosti, ja sam ispao nasilnik, i dobio sam udarac, pao na pod ali sam ustao. Nisam ni u kakvim odnosima ni sa njom ni sa decom, iskreno bolje da nemamo kontakt i nadam se da će oni shvatiti jednog dana kada odrastu, ko je ko. Ja sam se za svoju porodicu borio jako, dao sam sve od sebe, ali izgleda nismo znali da se ponašamo, a Kristini je to zasmetalo, smatram da je moglo sve da se ispravi, mada su dublji ožiljci našeg razdora.

